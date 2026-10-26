 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad SIN ALERTAS

Entre Ríos se mantiene sin alerta hídrica en toda la provincia

En el monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, persiste la situación de color verde, sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

26 Oct, 2026, 20:08 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

 

Situación por localidad:

 

CONCORDIA

Día 26/10/2026 00:00 hs

Altura del rio: 9.19 mts BAJA

Altura de alerta: 11.00 mts

Evacuación: 12.50 mts

 

COLÓN

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 6.06 mts BAJA

Altura de alerta: 7,10 mts

Evacuación: 7.90 mtsCantidad de evacuados: 0

 

FEDERACIÓN

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 2.60 mts BAJA

Altura de alerta: 3.90 mts

Evacuación: 4.20 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Altura del rio: 4.86 mts BAJA

Altura de alerta: 5.30 mts

Evacuación: 6.30 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

 

GUALEGUAYCHÚ

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Gualeguaychú 2.88 CRECE

Altura de alerta 3.50

Altura de evacuación 3.80

 

Cantidad de evacuados: 0

 

Boca Gualeguaychú 2.74 CRECE

Altura de alerta 2.80 mts

Altura de evacuación 3.10 mts

 

LA PAZ

Día 26/10/2026 00:00 hs.

La Paz 5.65 CRECE

Altura de alerta 5.80 mts

Altura de evacuación 6.15 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

Cantidad de autoevacuados: 1 familia

 

HERNANDARIAS

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Hernandarias 4.78 CRECE

Altura de alerta 5.50 mts

Altura de evacuación 6.00 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

PARANÁ

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Paraná 4.11 CRECE

Altura de alerta 4.70 mts

Altura de evacuación 5.00 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

DIAMANTE

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Diamante 4.45 CRECE

Altura de alerta 5.30 mts

Altura de evacuación 5.50 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

VICTORIA

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Victoria 3.90 CRECE

Altura de alerta 4.60 mts

Altura de evacuación 4.90 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

 

IBICUY

Día 26/10/2026 00:00 hs.

Ibicuy 1.25 BAJA

Altura de alerta 2.00 mts

Altura de evacuación 2.30 mts

 

Cantidad de evacuados: 0

Temas

SIN ALERTAS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso