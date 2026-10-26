Entre Ríos se mantiene sin alerta hídrica en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Singir), emitió una situación de color verde para toda la provincia lo cual indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.
Situación por localidad:
CONCORDIA
Día 26/10/2026 00:00 hs
Altura del rio: 9.19 mts BAJA
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts
COLÓN
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 6.06 mts BAJA
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mtsCantidad de evacuados: 0
FEDERACIÓN
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 2.60 mts BAJA
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts
Cantidad de evacuados: 0
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 4.86 mts BAJA
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
GUALEGUAYCHÚ
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Gualeguaychú 2.88 CRECE
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80
Cantidad de evacuados: 0
Boca Gualeguaychú 2.74 CRECE
Altura de alerta 2.80 mts
Altura de evacuación 3.10 mts
LA PAZ
Día 26/10/2026 00:00 hs.
La Paz 5.65 CRECE
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 0
Cantidad de autoevacuados: 1 familia
HERNANDARIAS
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Hernandarias 4.78 CRECE
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Paraná 4.11 CRECE
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
DIAMANTE
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Diamante 4.45 CRECE
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Victoria 3.90 CRECE
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Día 26/10/2026 00:00 hs.
Ibicuy 1.25 BAJA
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0