Agmer exige discutir "seriamente" una recomposición salarial

También criticaron el accionar del ministro de Economía: "evidencia su total desconocimiento de la realidad de los trabajadores entrerrianos”.

En Villaguay, los Secretarios Generales realizaron un Plenario para definir los pasos a seguir luego de no llegar a un acuerdo con el Gobierno provincial en la última paritaria salarial.

Tras varias horas de debate, los partícipes acordaron en exigir la convocatoria urgente a paritarias para discutir “seriamente y recuperar significativamente” sus haberes. A su vez, convocó a la docencia a seguir unidos en “la lucha por más escuela pública, por más derecho social a la educación, por dignidad y derechos para nuestro pueblo”.

A través de un extenso comunicado, el gremio docente acusó a Frigerio de apoyar las medidas de “empobrecimiento” implementadas por Milei al sector doncete tal como la eliminación de Fondos como el FONID y Conectividad.

Asimismo, reafirma la acusación al mandatario provincial un aplicar el “programa de ajuste” en todos aquellas funciones de protección social, servicios fundamentales, el sistema sanitario y educativo así como también señaló que “favorece sin cesar” a empresarios y factores de poder.

Esta política empobrecedora la hemos visto frente a la reforma previsional y la evidente falta de voluntad política de proseguir la discusión paritaria, sesgando el debate con decretos unilaterales, cuyos incrementos no responden en lo más mínimo a una recuperación salarial como palanca elemental para enfrentar la inflación y el deterioro social cuya recesión económica nos golpea día a día.

“El balance de su gestión junto al gobernador Frigerio se resume en una pérdida del 45 % de nuestro sueldo respecto de la canasta básica, que hoy se ubica en $1.632.505, mientras que el cargo testigo docente se encuentra en $910.000. Solo desde diciembre de 2025 acumulamos una pérdida salarial de 16,6% frente a la inflación (inflación acumulada 26.6% contra un 10% de aumento)”, indicó Agmer.

También, fue mencionado y criticado el ministro de Economía, Boleas: “Al no fijar pautas salariales acordes a nuestras necesidades y emitir decretos con montos en negro, evidencia su total desconocimiento de la realidad de los trabajadores entrerrianos”.

Otros de los pedidos que se formularon en el Plenario fueron:

-Listados provisorios para los Concursos de Titularización, pase y traslado en Educación Inicial, Primaria y sus modalidades.

-Titularización en Educación Secundaria

-Titularización en Educación Superior. Continuidad de las carreras en el Nivel

-Que OSER garantice inmediatamente el acceso a medicamentos para afiliados/as oncológicos y diabéticos.

-Aparición con vida de la docente correntina desaparecida yendo a la escuela.