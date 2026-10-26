Oficializaron aumento del 3,5% para estatales entrerrianos y fijaron nuevos salarios mínimos

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un aumento salarial del 3,5% para los trabajadores de la Administración Pública provincial, con excepción del escalafón docente. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, al que tuvo acceso Elonce, con vigencia desde el 1° de septiembre.

La disposición establece que el aumento se calculará sobre los haberes correspondientes a agosto de 2026 y se aplicará a los conceptos remunerativos de los diferentes escalafones del Poder Ejecutivo. Quedaron excluidos los códigos de naturaleza variable o extraordinaria, especialmente aquellos vinculados con metas de recaudación, recuperación de recursos o percepción de tasas.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial señala que la negociación colectiva continuaba abierta y que no se había alcanzado un acuerdo paritario. En ese marco, dispuso el incremento salarial y estableció nuevos valores para los distintos conceptos incluidos en los anexos de la normativa.

Los nuevos salarios mínimos de los empleados públicos

El artículo 5 del decreto fija un haber mínimo de $792.720 para los agentes de los escalafones General, Vial, Contaduría General, Tesorería General y Oficina Provincial de Presupuesto.

Para los trabajadores del Escalafón General que prestan servicios efectivos en el Ministerio de Salud y perciben los adicionales de actividad crítica o riesgosa correspondientes a los códigos 201, 210 y 212, el haber mínimo quedó establecido en $903.501.

Por su parte, el artículo 6 determinó un mínimo de $1.023.566 para los agentes de la Carrera de Enfermería y de $920.252 para la Carrera de Agentes Sanitarios. Los importes fueron establecidos netos de asignaciones familiares y descuentos de ley, conforme a lo indicado en la resolución.

Cómo quedaron las escalas del Escalafón General

El Anexo I estableció los nuevos valores salariales para las diez categorías del Escalafón General, con vigencia desde el 1° de septiembre.

En la categoría 1, según pudo acceder Elonce, el sueldo básico quedó fijado en $324.050, mientras que los adicionales remunerativos correspondientes a los códigos 130 y 192 fueron establecidos en $291.349 y $104.865, respectivamente.

Para la categoría 5, el básico se fijó en $183.870, con adicionales remunerativos de $170.601 y $128.063. En tanto, para la categoría 10, el básico quedó establecido en $108.161, con una bonificación remunerativa de $6.043 y adicionales de $115.668 y $150.188.

Nuevos valores para Vialidad y el personal de Seguridad

En los sueldos básicos del Escalafón Vial, comprende desde la clase I hasta la clase XX, para las clases I a VI se estableció un básico de $224.891, mientras que la clase X quedó fijada en $343.710. En la clase XV, el básico ascendió a $584.144 y, para la clase XX, el monto establecido fue de $992.588.

Por otra parte, el Anexo III determinó los nuevos conceptos salariales correspondientes al personal policial y del Servicio Penitenciario provincial.

En el caso de la Policía, el sueldo básico de un agente quedó establecido en $170.937, mientras que el de un cabo se fijó en $186.657 y el de un sargento en $207.350.

Para las jerarquías superiores, los básicos establecidos fueron de $518.377 para comisario, $678.085 para comisario mayor y $777.327 para comisario general.

Además de los básicos, el anexo contempló adicionales remunerativos, el plus por mayor servicio y el adicional por actividad riesgosa e insalubre.

Entre los conceptos consignados figuran un adicional remunerativo de $296.969, un plus por mayor servicio de $364.040 y adicionales por actividad riesgosa e insalubre cuyos valores varían según la jerarquía.

El mismo anexo estableció las escalas para el Servicio Penitenciario. Entre ellas, fijó un básico de $170.937 para el agente de Guardia Cárcel, de $518.377 para alcaide y de $777.327 para inspector general del Servicio Penitenciario.

Las escalas salariales para profesionales de Salud

Escalafón Salud, Carrera Profesional Asistencial, con diferentes conceptos según el cargo y la modalidad de prestación de servicios.

Para un profesional asistente, el concepto correspondiente al código 1 quedó fijado en $156.568, mientras que para un profesional adjunto se estableció en $172.020.

En el caso de un médico interno de guardia, el valor del código 1 se fijó en $262.190. Para un director de hospital de nivel III, subnivel A o B, el mismo concepto quedó establecido en $231.457.

El anexo también contempla cargos con dedicación exclusiva. Para un director de hospital de nivel III con esa modalidad, el código 1 quedó fijado en $783.665, mientras que para un director de nivel II con dedicación exclusiva se estableció en $625.826.

Asimismo, se fija en $1.279.038 el valor correspondiente al código 1 para el cargo de médico instructor de residentes identificado con el código de cargo 297.

Los nuevos valores para la Carrera de Enfermería

Otro anexo de la resolución, detalla las escalas salariales de la Carrera de Enfermería, organizadas en cinco tramos: auxiliar, profesional, licenciatura, especialista y magíster o doctorado.

En el tramo A, correspondiente a auxiliares, los básicos establecidos mediante el código 1 van desde $221.767 para la categoría 1 hasta $284.679 para la categoría 10.

Para el tramo B, correspondiente a profesionales, los valores del mismo código van desde $295.583 hasta $379.431, mientras que en el tramo C, de licenciatura, se fijaron entre $393.119 y $504.642.

En el tramo D, destinado a especialistas, los básicos quedaron establecidos entre $522.849 y $671.175. Por su parte, en el tramo E, correspondiente a magíster o doctorado, los valores van desde $695.389 hasta $892.664.

Estas escalas también incluyen los adicionales remunerativos correspondientes a los códigos 130 y 192, cuyos importes fueron detallados en el anexo.

La normativa actualizó, además, la compensación por mayor horario, identificada con el código 018. Para el tramo A, los valores establecidos van desde $123.091 hasta $246.748, según la antigüedad contemplada. Para los tramos B, C, D y E, los importes van desde $164.462 hasta $328.898.

Los montos de esta compensación incluyen el valor base y un complemento por antigüedad.

Cuánto cobrarán los residentes

El artículo 4 del decreto estableció nuevos valores para las becas de los residentes comprendidos en la Ley Nº 8.951.

Se fijaron siguientes importes, vigentes desde el 1° de septiembre de 2026:

Residentes de primer año: $1.181.155.

Residentes de segundo año: $1.223.480.

Residentes de tercer año: $1.257.386.

Residentes de cuarto año: $1.299.706.

Jefes de residentes: $1.299.706.

Los montos fueron incorporados como parte de las actualizaciones salariales dispuestas por el Poder Ejecutivo provincial.

Asignaciones familiares y sumas extraordinarias

El decreto también dispuso un incremento del 3,5% en los tramos de las asignaciones familiares, con vigencia desde septiembre de 2026.

Asimismo, el artículo 2 establece la continuidad del pago de las sumas extraordinarias acordadas en el acta paritaria del 20 de febrero de 2026, con la actualización prevista en el acuerdo del 12 de mayo del mismo año, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1269/2026.

En cuanto al financiamiento, la normativa determina que los gastos derivados de la actualización salarial serán imputados a las partidas presupuestarias específicas de cada jurisdicción.

Fuente: El Once