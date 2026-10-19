Situación hídrica en Entre Ríos: baja en algunas ciudades y en otras, crece

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia, en el marco del fenómeno de El Niño. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción para seguir la evolución de los ríos, relevar posibles afectaciones y coordinar acciones preventivas.
Situación por localidad:
CONCORDIA
Altura del rio: 10.66 mts BAJA.
Altura de alerta: 11.00 mts.
Evacuación: 12.50 mts.
Cantidad de evacuados: 6 familias (12 personas adultas y 10 niños, niñas y adolescentes).
Centro de evacuados: Ex Bagley.
COLÓN
Altura del rio: 6.79 mts ESTACIONARIO.
Altura de alerta: 7.10 mts.
Evacuación: 7.90 mts.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Altura del rio: 5.44 mts ALERTA BAJA.
Altura de alerta: 5.30 mts.
Evacuación: 6.30 mts.
GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú 3.06 BAJA.
Altura de alerta 3.50.
Altura de evacuación 3.80.
Gualeguaychú 3.08 BAJA.
Boca Gualeguaychú 2.92 ALERTA BAJA.
Altura de alerta 3.50 mts.
Altura de evacuación 3.80 mts.
LA PAZ
La Paz 5.15 CRECE.
Altura de alerta 5.80 mts.
Altura de evacuación 6.15 mts.
HERNANDARIAS
Hernandarias 4.34 CRECE.
Altura de alerta 5.50 mts.
Altura de evacuación 6.00 mts.
PARANÁ
Paraná 3.72 CRECE.
Altura de alerta 4.70 mts.
Altura de evacuación 5.00 mts.
DIAMANTE
Diamante 4.09 CRECE.
Altura de alerta 5.30 mts.
Altura de evacuación 5.50 mts.
VICTORIA
Victoria 3.74 ESTACIONARIO.
Altura de alerta 4.60 mts.
Altura de evacuación 4.90 mts.
IBICUY
Ibicuy 1.05 BAJA.
Altura de alerta 2.00 mts.
Altura de evacuación 2.30 mts.