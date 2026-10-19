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Sociedad RÍOS

Situación hídrica en Entre Ríos: baja en algunas ciudades y en otras, crece

El relevamiento de este lunes muestra una tendencia en baja en Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú e Ibicuy, mientras que otros puntos de la provincia registran niveles crecientes.

19 Oct, 2026, 19:00 PM
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El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica en las distintas localidades de la provincia, en el marco del fenómeno de El Niño. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con las áreas de Defensa Civil de cada jurisdicción para seguir la evolución de los ríos, relevar posibles afectaciones y coordinar acciones preventivas.

 

Situación por localidad:

 

CONCORDIA

 

Altura del rio: 10.66 mts BAJA.

Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

Cantidad de evacuados: 6 familias (12 personas adultas y 10 niños, niñas y adolescentes).

Centro de evacuados: Ex Bagley.

 

COLÓN

 

Altura del rio: 6.79 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 7.10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

 

Altura del rio: 5.44 mts ALERTA BAJA.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

 

GUALEGUAYCHÚ

 

Gualeguaychú 3.06 BAJA.

Altura de alerta 3.50.

Altura de evacuación 3.80.

Gualeguaychú 3.08 BAJA.

Boca Gualeguaychú 2.92 ALERTA BAJA.

Altura de alerta 3.50 mts.

Altura de evacuación 3.80 mts.

 

LA PAZ

 

La Paz 5.15 CRECE.

Altura de alerta 5.80 mts.

Altura de evacuación 6.15 mts.

 

HERNANDARIAS

 

Hernandarias 4.34 CRECE.

Altura de alerta 5.50 mts.

Altura de evacuación 6.00 mts.

 

PARANÁ

 

Paraná 3.72 CRECE.

Altura de alerta 4.70 mts.

Altura de evacuación 5.00 mts.

 

DIAMANTE

 

Diamante 4.09 CRECE.

Altura de alerta 5.30 mts.

Altura de evacuación 5.50 mts.

 

VICTORIA

 

Victoria 3.74 ESTACIONARIO.

Altura de alerta 4.60 mts.

Altura de evacuación 4.90 mts.

 

IBICUY

 

Ibicuy 1.05 BAJA.

Altura de alerta 2.00 mts.

Altura de evacuación 2.30 mts.

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RÍOS

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