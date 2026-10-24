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Sociedad ESTE VIERNES

Se derrumbó el entrepiso de un bar de Paraná y hubo 15 heridos

El hecho ocurrió este viernes por la noche durante un cumpleaños en un local ubicado en Córdoba y Alameda de la Federación. Siete personas fueron trasladadas al Hospital San Martín.

24 Oct, 2026, 16:55 PM
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Quince personas resultaron heridas este viernes por la noche al desplomarse el entrepiso de madera de un bar de Paraná. Siete de ellas fueron trasladadas al Hospital San Martín, según informaron desde Bomberos Voluntarios.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 23:30 en Las Piedras, ubicado en la esquina de Córdoba y Alameda de la Federación. En ese momento, un grupo de invitados participaba de un cumpleaños en el sector superior del establecimiento, cuando la estructura cedió y los asistentes cayeron desde una altura aproximada de dos metros y medio.

 

De acuerdo con la información inicial, el derrumbe se produjo cuando los presentes comenzaban a cantar el feliz cumpleaños.

 

Siete personas fueron trasladadas al hospital

Las 15 personas heridas recibieron asistencia en el lugar. Luego de la primera atención, siete fueron derivadas al Hospital San Martín para una evaluación médica.

 

Al momento de conocerse el hecho, no se habían difundido detalles oficiales sobre el tipo de lesiones ni sobre la evolución de los pacientes trasladados. Tampoco se había precisado la gravedad de las consecuencias del derrumbe.

 

En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y equipos de rescate, que asistieron a los afectados y realizaron tareas de control en el sector donde se produjo la caída.

 

Buscan determinar las causas del derrumbe

Las causas que provocaron el colapso del entrepiso todavía no habían sido establecidas. La evaluación técnica deberá determinar las condiciones en las que se encontraba la estructura y qué provocó que cediera.

 

También intervino personal de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná, que realizó las actuaciones administrativas correspondientes. (APFDigital)

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