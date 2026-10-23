La UNER presentó el proyecto del nuevo Gimnasio Deportivo y SUM para la sede Villaguay

La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) presentó oficialmente el proyecto arquitectónico para la construcción de un nuevo Gimnasio Deportivo y Salón de Usos Múltiples (SUM) en su sede de Villaguay.

La presentación se realizó este mediodía en el Salón de Reuniones del Consejo Superior de la Universidad y contó con la participación del rector de la UNER, Cr. Juan Manuel Arbelo; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), Mag. Gregorio Etcheverry; y el intendente de Villaguay, Adrián Federico Fuertes.

También estuvieron presentes el subsecretario general de la UNER, Germán Loker; el subsecretario de Deportes, Emilio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estudiantiles, Facundo Babio; y el secretario de Gestión de la FCS, Walter Jaime. La conferencia reunió, además, a estudiantes, docentes, personal no docente, integrantes de la comunidad y representantes de medios de comunicación.

Durante la presentación, las autoridades compartieron detalles de la propuesta y destacaron el impacto social, educativo y sanitario que tendrán las futuras instalaciones. El nuevo espacio está proyectado como un ámbito para el desarrollo de actividades universitarias, deportivas y comunitarias, favoreciendo la integración y el vínculo de la institución con la comunidad local.

En el acto, el rector Juan Manuel Arbelo destacó la importancia de la obra y el compromiso de la institución: “Estas son obras que no las financia el Gobierno Nacional, las financia la misma universidad con recursos propios que viene generando, gestionando y ahorrando hace mucho tiempo”. Además, subrayó el sentido colectivo de la iniciativa hacia la comunidad estudiantil: “Nosotros tenemos una Universidad que pretende mirar lo colectivo. Lo que hacemos quienes gestionamos en pos de una mirada colectiva y una visión conjunta que son los estudiantes y el crecimiento de nuestra región”.

Por su parte, el decano de la FCS resaltó el valor académico de la infraestructura para la carrera de Kinesiología y la facultad: “Independientemente de contar con un polideportivo, para la carrera de Kinesiología va a representar mucho más que un espacio para desempeñar simplemente una disciplina deportiva; va a ser un lugar que nos va a servir para desarrollar diferentes tipos de prácticas, como así también actividades formativas de diplomaturas y posgrados”. También hizo hincapié en el impacto comunitario del proyecto: “Entiendo que va a tener un impacto muy grande en la ciudad y sobre todo en esta zona, en donde vamos a poder trabajar conjuntamente con la comunidad y nuestros estudiantes. El deporte es una herramienta y un agente de socialización muy importante para poder lograr ese profesional íntegro que queremos desde la universidad”.

A su vez, el intendente Adrián Fuertes reafirmó el acompañamiento del municipio y valoró el rol de la universidad pública en el desarrollo de la comunidad: “Creo que la llegada de la

Facultad de Kinesiología y de la UNER fue el hecho más trascendental para el desarrollo de nuestra ciudad. Lo que ustedes y la carrera generan es mejorar el comercio, gente que invierte, departamentos, kioscos; generan un impacto positivo en la totalidad de la ciudad”. En tal sentido, ratificó el compromiso estatal con la educación superior: “Estamos acá porque creemos en la universidad pública, gratuita e igualitaria, que permite que los hijos de los que no tenían nada puedan crecer y desarrollarse. Siempre van a tener en mí un intendente que ponga recursos públicos para que a la UNER le vaya bien”.

La iniciativa representa un nuevo paso en el fortalecimiento de la infraestructura de la UNER en Villaguay y en la generación de espacios destinados al deporte, la formación y el bienestar de la comunidad.

Prensa UNER

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