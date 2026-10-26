Cómo queda el calendario de feriados de noviembre por la visita del Papa

El feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina fue establecido para el lunes 9 de noviembre de 2026 y alcanzará a las 24 jurisdicciones del país. La medida, dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, también contempla jornadas adicionales de alcance local durante la estadía del pontífice, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Según la información oficial difundida, la decisión respondió a razones de seguridad, circulación y organización de los actos religiosos e institucionales que se desarrollarán durante los cuatro días. La visita incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se esperan importantes concentraciones de fieles.

Cuándo serán los feriados por la visita del Papa

El calendario anunciado quedó distribuido de la siguiente manera:

-Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, incluida Entre Ríos.

-Martes 10 de noviembre: feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

-Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los trabajadores y estudiantes entrerrianos estarán alcanzados por el feriado nacional del lunes 9, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 se mantendrán como jornadas habituales, salvo disposiciones específicas.

Por qué habrá feriados adicionales en Buenos Aires y Córdoba

El martes 10 de noviembre, la provincia de Córdoba tendrá feriado debido a las actividades previstas durante la visita del Papa. El itinerario incluye una misa en la Escuela de Aviación Militar y un recorrido por la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Ese mismo día, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tendrá una jornada no laborable bajo el régimen anunciado. La decisión se relaciona con la continuidad de las actividades pastorales, entre ellas una vigilia juvenil programada para las 20:15.

En tanto, el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La medida coincidirá con la ceremonia religiosa que el pontífice encabezará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

El Gobierno también informó que se garantizará el 75% de los servicios de transporte público para facilitar los desplazamientos entre jurisdicciones con diferentes calendarios.

Temas FERIADOS