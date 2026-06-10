Entre Ríos quedó entre las diez jurisdicciones con más muertes en accidentes de tránsito

La cifra ubica a la provincia entre las diez jurisdicciones con mayor cantidad de muertes en el país y vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la seguridad vial en rutas y ciudades entrerrianas.

El relevamiento nacional contabilizó 3.894 personas fallecidas en todo el país como consecuencia de siniestros de tránsito ocurridos durante el año pasado. En ese contexto, Entre Ríos representó alrededor del 3,5 % del total nacional.

Entre las provincias con más muertes

El informe de la ANSV muestra que las provincias con mayor cantidad de víctimas fatales fueron Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que Entre Ríos aparece en un segundo grupo de jurisdicciones con números elevados junto a Mendoza, Tucumán y Misiones.

En términos relativos, el documento también advierte que las provincias atravesadas por corredores nacionales de alto tránsito —como la Ruta Nacional 14, la Ruta 12 y la Ruta 18 en el caso entrerriano— concentran una porción importante de los siniestros graves.

La lupa en las rutas nacionales y el corredor del Mercosur

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades viales es la persistencia de siniestros graves en el corredor del Mercosur. La Ruta Nacional 14, que atraviesa gran parte del territorio entrerriano, continúa siendo una de las vías con mayor circulación de transporte de carga y tránsito internacional, lo que incrementa el riesgo de choques frontales y despistes de alta gravedad.

Durante 2025, distintos episodios registrados en la provincia involucraron a camiones, colectivos y vehículos particulares en rutas nacionales, especialmente en los departamentos Concordia, Gualeguaychú, Colón y Uruguay.

Perfil de las víctimas y factores de riesgo

El informe nacional señala que la mayoría de las víctimas fatales en Argentina fueron hombres jóvenes de entre 15 y 34 años, y que los usuarios más vulnerables siguen siendo los motociclistas.

También se remarca la incidencia de factores como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, la falta de uso del casco y las maniobras imprudentes.

En Entre Ríos, el crecimiento del parque de motocicletas en las últimas décadas se tradujo en una mayor participación de este tipo de vehículos en los siniestros urbanos y suburbanos, una tendencia que también se observa en ciudades como Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay.

El desafío para 2026

Desde la ANSV insistieron en la necesidad de fortalecer los controles de velocidad y alcoholemia, mejorar la infraestructura vial y profundizar las campañas de concientización. El organismo recordó además que la siniestralidad vial sigue siendo una de las principales causas de muerte evitable en el país.

Fuente: Diario Río Uruguay