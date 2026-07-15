Confirman la muerte del conductor del camión que cayó del puente

El siniestro fue comunicado a Bomberos Voluntarios de Ceibas poco después de las 19 horas, quienes concurrieron en apoyo a unidades de Bomberos de Zárate que ya trabajaba con tres unidades en el lugar.

Por causas que se tratan de establecer, Alejandro Suarez, de 45 años, perdió el control del camión Volkswagen con semirremolque que conducía y tras impactar contra las barandas del puente Urquiza cayó al vació donde comenzó a incendiarse casi de inmediato. Un compañero que venía detrás en otro camión confirmó luego al personal que trasladaba soda cáustica.

A consecuencia del fuerte impacto tras la caída el hombre, oriundo de Buenos Aires, falleció en el lugar. Un amplio operativo donde participaron personal de emergencias, bomberos y policías mantuvo el puente cortado por una hora aproximadamente y luego de controlado el fuego procedió a habilitarse una mano con tránsito asistido.

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