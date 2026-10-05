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Sociedad DESARROLLO ECONÓMICO

Empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones personalizadas en comercio electrónico

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico, invitan a pymes y empresas entrerrianas a participar de "Meli conecta de punta a punta", el programa de aceleración de vendedores de la plataforma Mercado Libre.

5 Oct, 2026, 12:11 PM
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Mediante el mismo, quienes resulten seleccionados contarán durante cuatro meses y de forma gratuita, en modalidad 100% virtual, con capacitaciones y acompañamiento de asesores comerciales de Mercado Libre; a fines de lograr una estrategia de venta online.

 

El programa está pensado para empresas que produzcan o revendan productos en serie o a escala y deseen comenzar a vender mediante la plataforma, o bien profesionalizar sus ventas en ella; buscando hacer crecer la facturación, mejorar la conversión, incrementar el tráfico de la cuenta y comercializar los productos en todo el territorio nacional.

 

Meli conecta de punta a punta comienza el 28 de octubre próximo, y las confirmaciones de inscripción comenzarán a llegar desde el 19 de octubre. Los cupos son limitados, para inscribirse completar el siguiente formulario: https://forms.gle/oH9WJKRhpkoRSr8v6

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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