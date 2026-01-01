El Papa hizo un balance y dejó un mensaje por el año nuevo

El Papa León XIV invitó este 31 de diciembre, en la última audiencia general de 2025, a reflexionar sobre el 'camino' y el 'destino', en un año "marcado por acontecimientos importantes", algunos "felices", como las peregrinaciones del Año Santo, y "otros dolorosos", como la muerte del "amado Papa Francisco" y las guerras que "siguen perturbando el planeta".

El Santo Padre pidió encomendarse a la Divina Providencia y a agradecer las gracias recibidas. En su discurso, pronunciado en el contexto de la cercanía del cierre del Jubileo y la Navidad, el pontífice recordó las palabras de su predecesor, enfatizó la importancia de las actitudes de "adoración, asombro y gratitud".

Resumen del año a la luz de la fe

El Papa comenzó leyendo un pasaje de la carta de san Pablo a los Efesios, alabando a Dios por su infinito poder. León XIV resumió 2025 como un tiempo marcado por la alegría de las peregrinaciones durante el Año Santo, pero también por el dolor tras la muerte del papa Francisco y los conflictos armados en curso. Animó a la gente a presentar todo a Dios y a orar por una renovación de la gracia.

Gratitud que "respira una atmósfera diferente"

Recordó las palabras de su predecesor, Francisco, de que la gratitud y la esperanza católicas "respiran una atmósfera completamente diferente: de adoración, de asombro, de gratitud", contrastándola con la esperanza a menudo superficial y egocéntrica del mundo.

"Hoy estamos llamados a reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros durante el último año, y también a un sincero examen de conciencia para evaluar nuestra respuesta a sus dones", dijo León XIV y animó a pedir perdón por aquellos momentos en los que no supimos apreciar las inspiraciones de Dios ni aprovechar al máximo los talentos que nos fueron confiados.

Signos del Jubileo: Camino y Umbral

Refiriéndose al Año Jubilar, el Papa destacó signos clave que han acompañado a los fieles en los últimos meses. El primero es el signo del camino y el propósito, simbolizado por los peregrinos que llegan a la tumba de San Pedro. Recordó que toda la vida es una peregrinación hacia un encuentro pleno con Dios.

Otra señal es el paso por la Puerta Santa. Realizado por millones de fieles, expresó -como enfatizó el Papa- su "sí" a Dios, quien mediante el perdón nos invita a cruzar el umbral de una nueva vida. Una vida "animada por la gracia, modelada según el Evangelio, inflamada por el amor al prójimo", incluso al "irritante y hostil, pero dotada de la incomparable dignidad de un hermano".

Reflexión a la luz de la Natividad

León XIV centró su reflexión sobre estos signos en el resplandor de la Navidad. Recordó las palabras de san León Magno: "El nacimiento de Jesús es una alegría para santos, pecadores y paganos". "Su invitación se dirige a todos nosotros hoy", dijo el Papa. Explicó que Dios es "compañero de camino hacia la vida, concede la gracia de levantarse del pecado y, en su Encarnación, redimió y reveló la belleza de la debilidad humana".

Mensaje de Año Nuevo: Dios es amor

Al final de su reflexión, el Papa citó a Pablo VI, quien resumió el mensaje del Jubileo en una sola palabra: "amor". "¡Dios es Amor! ¡Dios me ama! ¡Dios me esperaba y lo he redescubierto! ¡Dios es misericordia! ¡Dios es perdón! ¡Dios es salvación! ¡Dios, sí, Dios es vida!". El Papa León recordó las palabras de su predecesor en 1975.

"Que estos pensamientos nos acompañen en el tránsito del año viejo al nuevo y, después, siempre en nuestra vida", concluyó el Papa León en su última audiencia general de 2025.

