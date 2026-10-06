El documental sobre vuelos de la muerte en el delta, llega a Montevideo

Luego de ser proyectada en diversas ciudades del litoral argentino/uruguayo, y en medio de una intensa gira, el documental entrerriano “Pasó en el delta”, llega a Montevideo.

El largometraje de 63 minutos de duración, está basado en el libro “El lugar perfecto”, del periodista Fabián Magnotta, y recupera la investigación periodística y judicial sobre los vuelos de la muerte perpetrados en territorio entrerriano durante la última dictadura cívico-militar- eclesiástica-empresarial.

A través de un cuidado relato audiovisual, la propuesta invita a reflexionar y a generar un espacio de encuentro, memoria y diálogo en torno a nuestra historia reciente.

“Pasó en el Delta” es una realización de “Producciones del sur del sur”, un reconocido Colectivo Audiovisual concordiense, autogestivo y comprometido con la defensa de los DDHH y la lucha de los pueblos por una sociedad más justa.

Su realización demandó casi un año de trabajo, entre las etapas de investigación, rodaje y edición, proceso que concluyó con su estreno oficial el 1 de mayo del presente año.

La proyección en la capital uruguaya tendrá lugar este Viernes 9, a las 19h, en Millán 2382 en el local del Movimiento Encarnación Benítez.

La entrada es libre, gratuita y abierta a la comunidad.

En la actividad, estará presente una de las integrantes del equipo de producción, con quién se realizará un intercambio y debate posterior a la proyección.