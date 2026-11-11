Sobrecarga y guardias impagas: Denuncian que los enfermeros entrerrianos trabajan el equivalente a un mes gratis por año

El reclamo del personal de enfermería se hizo notar este miércoles por la mañana en las inmediaciones del Ministerio de Salud, tras cinco meses de gestiones y petitorios sin obtener respuesta del Ejecutivo Provincial.

Tal como lo adelantaron la semana pasada en conferencia de prensa la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Enfermería, la jornada de protesta se sintió en diez de los diecisiete departamentos mediante concentraciones y retención de servicios, garantizando únicamente guardias mínimas para urgencias.

En diálogo con la prensa la enfermera y delegada de ATE, Silvia Lugo, fundamentó la movilización ante la falta de diálogo institucional con las autoridades del área.

"Estamos reclamando respuesta a estos funcionarios que hoy por hoy no nos están dando una solución a este sistema de salud que está totalmente sobrecargado", aseveró Lugo sobre el reclamo.

La dirigente exigió salarios dignos, pases a planta permanente y el destrabe de expedientes por prolongación de jornada. Asimismo, graficó el colapso al advertir que "cuando la población va a sacar un turno, hoy por hoy se están dando turnos para marzo del año que viene", lo que refleja la sobrecarga del sector.

Por su parte, una enfermera de base criticó la indiferencia oficial frente a la crisis sanitaria. "Parecemos loros repitiendo siempre el mismo reclamo y no hemos sido escuchados; el ministro de Salud no tiene intención de atender a enfermería", reprochó Ávila durante la jornada.

La profesional de la salud detalló que el salario básico inicial es de $293.000 (llegando a $1.100.000 con adicionales), lejos de los $1.650.000 de la canasta básica. Además, denunció que la aplicación obligatoria de 160 horas mensuales "significa trabajar alrededor de dos guardias más por el mismo sueldo, lo que al año termina siendo un mes extra trabajado sin cobrar".

Durante la manifestación, el secretario de la Asociación de Enfermería, Exequiel Ávila alzó la voz para visibilizar el atraso salarial frente a otros rubros de la actividad.

"Un chico que comienza a trabajar en una estación de servicio cobra más que un enfermero formado entre 3 y 5 años", advirtió, remarcando que tampoco se abonan los posgrados ni licenciaturas.

El referente cuestionó la diferencia de trato del Ejecutivo hacia otras especialidades médicas que lograron destrabar sus reclamos de forma inmediata. "Estos 5.000 enfermeros de la provincia cuidan 1.500.000 entrerrianos. Por favor, necesitamos respuestas", suplicó ante la falta de canales de negociación abiertos.

La protesta contó con el respaldo de la Federación Argentina de Enfermería a través de su presidenta, Claudia Moreno. "Venimos a apoyar a nuestros colegas por estos reclamos que son válidos por la falta de salarios dignos, precarización laboral y falta de condiciones adecuadas", remarcó la referente nacional.

Finalmente, Moreno llamó a la cohesión del colectivo profesional en toda la provincia para acelerar las gestiones administrativas pendientes. "Los expedientes no pueden dormir dos o tres años en un cajón porque detrás de cada expediente hay una persona con un reclamo", concluyó durante la concentración. (APFDigital)