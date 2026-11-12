Secuestraron más de 4.500 cartones de cigarrillos de contrabando en la Autovía 14

Un importante operativo policial permitió secuestrar 4.550 cartones de cigarrillos de contrabando durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre, en el kilómetro 289 de la Autovía Gervasio Artigas, en el departamento Federación.

El procedimiento comenzó cuando las autoridades recibieron un aviso sobre la presencia de un camión estacionado en la banquina y un automóvil gris con varios hombres en actitud sospechosa.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría N.º 23 Suburbios constataron la presencia del transporte de carga. Sin embargo, al advertir la llegada del móvil policial, los ocupantes del automóvil emprendieron la fuga.

Ante esta situación, se implementó un operativo cerrojo que permitió localizar e interceptar el vehículo en la intersección de Ruta Provincial 4 y bulevar Yuquerí, con intervención del Grupo Especial de Concordia.

Posteriormente, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas inspeccionó el sector donde se encontraba el camión y halló 91 cajas de cigarrillos marca Gift Convertibles, que contenían un total de 4.550 cartones.

Además, los investigadores constataron que el precinto de seguridad aduanero del contenedor se encontraba dañado.

Como resultado de las requisas, se procedió al secuestro de la mercadería, un camión con acoplado, un automóvil, un contenedor, cuatro teléfonos celulares y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera.

Durante el procedimiento fueron identificadas cuatro personas de nacionalidades argentina y paraguaya, aunque ninguna quedó detenida.

La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, que impartió las directivas correspondientes a través del secretario penal, Marcelo Pafundi.

El operativo finalizó a las 11:58 y contó con la participación de efectivos de la División Drogas Peligrosas Federación, la Comisaría N.º 23 Suburbios, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, y la colaboración de la División Drogas Peligrosas Concordia.

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