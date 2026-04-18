Demoraron a un menor de 13 años cuando caminaba con un revólver oculto entre sus ropas

Un menor de 13 años fue detenido en Paraná tras ser sorprendido con un arma de fuego en la vía pública, durante un operativo policial realizado en la madrugada de este sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:10 en la intersección de calles Osinalde y Laprida, donde personal policial acudió tras un aviso al 911 y detectó a un grupo de menores en la zona.

Según informaron fuentes policiales, uno de los adolescentes intentó alejarse rápidamente al advertir la presencia del móvil, lo que motivó la intervención de los efectivos.

Al descender del patrullero, los uniformados observaron que el menor se tomó la cintura y comenzó a dirigirse hacia el interior del barrio Francisco Ramírez.

Ante esta actitud sospechosa, fue demorado a pocos metros del lugar, momento en el que intentó darse a la fuga.

Durante el palpado de seguridad, los agentes detectaron un arma de fuego oculta entre sus prendas, sujeta con el elástico de la bermuda.

El arma, un revólver calibre .22 corto marca Italogra, fue secuestrada de inmediato y puesta bajo resguardo.

La Fiscalía de Menores, a cargo de Jorge Sueldo, dispuso la detención del adolescente por el delito de tenencia de arma de fuego, mientras continúan con las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Además, ordenó la realización de un dermotest y su traslado para control médico correspondiente.

El menor fue derivado por personal de la División Minoridad y posteriormente quedó a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Fuente: El Once