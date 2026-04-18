Entre Ríos fortalece el monitoreo de fauna silvestre en rutas provinciales

La iniciativa representa un paso estratégico para la gestión ambiental provincial, ya que permitirá contar con información precisa y georreferenciada sobre los puntos críticos donde se registran mayores incidentes con fauna silvestre, generando insumos fundamentales para el diseño de políticas de conservación y mitigación.

La Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada es un proyecto interinstitucional, abierto y participativo que reúne a organismos públicos, instituciones académicas, organizaciones y ciudadanos, a partir del uso de una aplicación móvil de acceso libre destinada al registro de atropellamientos en rutas y caminos de todo el país.

En este marco, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas avanza en monitoreos sobre corredores viales estratégicos de Entre Ríos, con el propósito de fortalecer los relevamientos sistemáticos, identificar tramos prioritarios de intervención y desarrollar medidas concretas de mitigación ambiental.

"El atropellamiento de fauna constituye una de las principales problemáticas que hoy afectan a la biodiversidad. Este fenómeno está asociado a múltiples factores, entre ellos la fragmentación de hábitats, que obliga a las especies a cruzar rutas con mayor frecuencia; las mayores velocidades de circulación; y el incremento sostenido del tránsito vehicular. Por eso resulta prioritario identificar con precisión los sitios de mayor incidencia para avanzar en acciones concretas y focalizadas", sostuvo el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza.

El mapeo de atropellamientos resulta esencial para planificar e implementar medidas de mitigación que reduzcan el impacto de la infraestructura vial sobre la fauna silvestre. Entre las acciones posibles se encuentran la instalación de pasafaunas y ecoductos, cercados especiales, reductores de velocidad, radares, señalización preventiva y otras intervenciones específicas según las características de cada tramo.

El convenio también permitirá que Entre Ríos aporte información al sistema nacional de monitoreo, contribuyendo a una base de datos abierta que facilite la comprensión del impacto de las rutas sobre la biodiversidad y mejore la planificación territorial y vial.

La Red tiene como objetivo articular los esfuerzos de numerosas instituciones y actores particulares para recolectar, sistematizar, validar y comunicar de manera abierta la información vinculada al atropellamiento de fauna en rutas y caminos de la Argentina, promoviendo una implementación más efectiva de medidas de mitigación y conservación.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos