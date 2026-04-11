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Sociedad Educación

Hasta el 30 de abril está abierta la inscripción a las becas Progresar Superior 2026

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación, habilitó el registro a la convocatoria destinada a estudiantes universitarios y terciarios que deseen iniciar o continuar sus estudios.

11 Abr, 2026, 11:02 AM

El trámite se realiza de manera gratuita y en línea, a través de la plataforma oficial de Progresar.

 

La ayuda económica tiene como objetivo favorecer la permanencia y el avance en el sistema educativo mediante un aporte mensual que se acredita en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante. Quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán acceder al beneficio durante 12 cuotas mensuales, mientras que quienes lo hagan en la segunda convocatoria percibirán seis cuotas.

 

El programa abona el 80 por ciento del monto cada mes y el 20 por ciento restante se liquida una vez que la institución certifique la regularidad académica y el cumplimiento de las condicionalidades establecidas.

 

Para completar la inscripción es necesario estar registrado en Mi Argentina, ingresar al sitio web oficial de Progresar, iniciar sesión con CUIL y contraseña, responder la encuesta y completar los datos académicos antes de enviar el formulario definitivo.

 

Entre los principales requisitos se encuentran: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos cinco años de residencia legal y DNI; tener hasta 25 años para ingresantes y hasta 30 años para estudiantes avanzados; no superar junto al grupo familiar, los tres salarios mínimos, vitales y móviles y estar cursando en instituciones estatales y en instituciones privadas habilitadas. Para el caso de estudiantes de Enfermería, no hay límite de edad.

 

Además, los aspirantes deben contar con esquema de vacunación completo o en curso, cumplir con las condiciones académicas del reglamento y participar de las actividades complementarias que determine el programa.

 

Secretaría de Prensa y Comunicación del Gobierno de Entre Ríos

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