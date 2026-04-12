Este lunes comienzan las capacitaciones de alfabetización para docentes de nivel Inicial

"La alfabetización en el nivel Inicial se construye a partir de las experiencias cotidianas como el juego, los cuentos, la conversación y el vínculo con las familias. Esta formación da continuidad a una política sostenida por el Gobierno provincial, que ha definido a la alfabetización como una prioridad en todos los niveles del sistema educativo y reafirma la línea de trabajo impulsada por la actual gestión del presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca. Esta instancia nos permite fortalecer las prácticas alfabetizadoras y acompañar a los equipos docentes con herramientas concretas, pensadas para cada sala y cada contexto", remarcó la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro.

Las capacitaciones de este año se iniciarán en Concordia y el plan alcanzará en total a aproximadamente 485 participantes entre docentes y equipos directivos de gestión estatal y privada de distintos departamentos de la provincia.

La agenda de los primeros encuentros comenzará este lunes 13 en el nodo Concordia, con participación de instituciones de los departamentos Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Colón; continuará el martes 14 en Gualeguaychú, con equipos de Gualeguaychú, Islas, Gualeguay y Uruguay; seguirá el jueves 16 en Paraná, junto a docentes y directivos de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, Tala y Villaguay; y finalizará el viernes 17 en La Paz, con participación de Feliciano y La Paz.

El dispositivo está a cargo de especialistas del CIIPME Conicet con la participación de formadoras entrerrianas y recupera la línea de investigación de Celia Rosemberg, centrada en el desarrollo del vocabulario y del discurso infantil como base de los aprendizajes iniciales.

El plan tiene como meta consolidarse en el ciento por ciento de las secciones de cuatro y cinco años de la provincia, fortaleciendo una alfabetización integral desde los primeros años. En esta nueva etapa, la formación abordará contenidos vinculados al desarrollo del lenguaje, la construcción de relatos, la ampliación del vocabulario y las situaciones de enseñanza que favorecen las primeras aproximaciones a la lectura y la escritura, con el juego como eje transversal.

Temas Educación