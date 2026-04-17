Planifican atención prioritaria para menores de 6 años con síntomas respiratorios

El Ministerio de Salud de Entre Ríos trabaja en la organización de un enfoque de prestación de servicios de afecciones respiratorias con eje en la prevención, la consulta temprana y la prioridad de atención de menores de seis años durante la temporada de bajas temperaturas.

Estas acciones forman parte de la Campaña de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), que la provincia implementa desde 2006 entre abril y julio, con posibilidad de extensión según la situación epidemiológica. La estrategia tiene como objetivo reducir la morbimortalidad en la primera infancia.

Para optimizar la respuesta, la cartera sanitaria trabaja en la reorganización de los servicios de salud a fin de brindar atención prioritaria y diferenciada a menores de seis años que concurran con síntomas respiratorios. De esta manera, se prevé establecer en las próximas semanas 10 postas en las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. No obstante, este año, todos los establecimientos de salud de la provincia atenderán estas patologías.

En paralelo, se insiste en la importancia de sostener las siguientes medidas de prevención:

- Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel, después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

- Vacunarse contra la gripe y tener al día las vacunas del Calendario Nacional.

- Ventilar todos los ambientes a diario, aunque haga frío.

- Cubrirse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo.

- Evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.

- Sostener y mantener la lactancia.

Asimismo, se recomienda no fumar y evitar el uso de braseros, hornallas u hornos para calefaccionar, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en épocas de frío. Finalmente, ante síntomas como tos, fiebre, congestión o dificultad respiratoria, se debe consultar de forma inmediata en el hospital o centro de salud más cercano.

Capacitación a equipos de salud

En este marco, más de 250 trabajadores participaron de una capacitación virtual sobre IRAB, dirigida a equipos de salud de toda la provincia, incluidos médicos, enfermeros, agentes sanitarios y profesionales de diversas especialidades.

Durante la jornada se remarcó la importancia de la detección oportuna, la adecuada derivación y la articulación entre los distintos niveles de atención para evitar cuadros graves.

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