Autovía del Mercosur realizó trabajos de mantenimiento en grandes puentes del corredor RN 12

Las tareas se desarrollaron en el Puente General Mitre, entre los Km 85 y Km 89, donde se ejecutaron trabajos de reparación y reposición de barandas metálicas en el separador central y laterales de calzada, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad para los usuarios.

Asimismo, en el Puente General Urquiza (RN 12 Km 115) se realizaron tareas de mantenimiento eléctrico, que incluyeron la limpieza y control de subestaciones, tableros, transformadores y canalizaciones de la usina.

De manera complementaria, se efectuó el mantenimiento de grupos electrógenos en la Estación de Peaje Zárate, asegurando la operatividad de los sistemas ante eventuales contingencias.

Los trabajos se realizaron con señalización preventiva y personal operativo en el lugar, procurando minimizar las afectaciones al tránsito.

Temas MANTENIMIENTO PUENTE REPARACIÓN