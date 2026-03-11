El fin de semana largo de marzo será de cuatro días

Según lo establecido por el Gobierno nacional a través de la Resolución 164/2025, el tercer mes del año contará con un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, lo que anticipa una nueva oportunidad para una escapada turística en distintos puntos del país.

El “mini-receso” se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive. La estructura del descanso surge de la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional inamovible.

Esta modalidad forma parte de la estrategia oficial para distribuir los descansos a lo largo del año y fomentar el turismo interno, permitiendo a distintos sectores económicos, como hotelería, transporte y gastronomía, anticipar demanda y organizar su actividad con mayor previsibilidad.

Sin embargo, el lunes 23 de marzo, fue declarado día no laborable con fines turísticos, por lo que muchos empleadores deciden que sus empleados trabajen debido a que no existe ninguna obligación.

Caso contrario sucede con el 24 de marzo, día en el que sí es feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Feriados y el próximo fin de semana largo

El fin de semana largo de marzo se integra a un esquema más amplio que prevé 12 fines de semana extendidos a lo largo de 2026. Con excepción de enero y septiembre, el resto de los meses contará con al menos un período de descanso prolongado.

Tras el receso de marzo, el próximo fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas será durante el mes de abril, cuando coincidan el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el jueves 2 de abril, con el Viernes Santo el 3 de ese mismo mes.

Posteriormente, el calendario de feriados continuará con el Día del Trabajador el viernes 1º de mayo y la Revolución de Mayo el lunes 25, ambos generarán descansos de tres días.

Fines de semana largos confirmados en 2026

2 al 5 de abril: Malvinas + Semana Santa (4 días)

1 al 3 de mayo: Día del Trabajador (3 días)

23 al 25 de mayo: Revolución de Mayo (3 días)

13 al 15 de junio: Güemes (3 días)

9 al 12 de julio: Independencia + día no laborable (4 días)

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días)

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días)

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días)

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días)

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días)

Cuáles son los días no laborables con fines turísticos

El Gobierno decretó como días no laborables con fines turísticos para 2026:

-Lunes 23 de marzo

-Viernes 10 de julio

-Lunes 7 de diciembre

Estas fechas buscan extender los descansos y fomentar el movimiento turístico en distintos puntos del país.

