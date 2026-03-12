Frigorífico de la costa del río Uruguay paraliza actividades y 189 trabajadores quedan suspendidos

“Al seguro de paro van unos 189 trabajadores”, explicó este martes el presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo.

El dirigente de la organización sindical agregó que, de todas maneras, se realizarán las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo, a los efectos de gestionar una extensión de seguro de paro por 60 días, previendo que tal vez la situación en la empresa no se regularice el mes próximo.

Acerca de la situación de los trabajadores, dijo que se suma un elemento más a la preocupación que tenían, ya que tuvieron varios meses sin actividad en 2025, dado que no logran continuidad. “Después retomaron la actividad de a poco, de a 50 y 60 trabajadores; en las últimas instancias, los empresarios manifestaron la necesidad de despedir a alrededor de 100 trabajadores de los 180 que siguen en el seguro”.

La hacienda “está cara”

Comentó que “la empresa acusa el tema de hacienda, que es real, que está cara a un nivel histórico, pero no hay que olvidarse de la realidad de esta planta.

Económicamente es compleja, con todo lo que se asocia con Conexión Ganadera”, y agregó que hace poco tiempo se avanzó en cerrar un convenio, logrando la quita de la deuda casi en un 62%, y lo que le quedó a pagar entre diez, 12 años.

En este sentido, sostuvo que el frigorífico, “económica y financieramente, está en una situación compleja. Y no ha tenido tampoco capacidad de capital de giro, y en lo criollo se puede decir que trabaja para el día a día”. Al respecto, Cardozo dijo que cada vez que hay algún movimiento en el aumento de la materia prima o fluctuaciones de mercado, “no puede hacer frente porque no tiene un capital como para sostener estas fluctuaciones de la industria. Posteriormente eso se ve reflejado en la actividad”.

Números

Cardozo resaltó que actualmente el frigorífico trabaja una planta que faena en el entorno de los 100 animales por día, y trabajando dos a tres veces por semana ya de hace un tiempo, “por lo que no mueve mucho la aguja, ya sea en el mercado o de presión para que bajen los precios en el valor de la hacienda”. Para el dirigente, detrás de la decisión también hay cuestiones estructurales y financieras.

Recordó, también, que en el momento en que el frigorífico cerró por la situación de Conexión Ganadera, eran 530 trabajadores, y al correr de un año se fueron 100 trabajadores por voluntad propia, y ahora hay unos 220 trabajadores en actividad. “Todavía no hay un plan de reestructura formal. Sí se trataron algunas cuestiones, y se habían planteado algunas modalidades, como despedir a diez trabajadores por mes, pero nada de eso ha pasado”, afirmó.

La situación de los trabajadores del frigorífico ubicado en la costa uruguaya del río Uruguay, a 17 kilómetros aguas debajo de Paysandú, ciudad vecina a Colón, Entre Ríos, la extensión del seguro de paro y otras posibles propuestas serán tratadas esta misma semana entre dirigentes de la Foica y las autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo.

Fuente: La Diaria.