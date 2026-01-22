Aseguran que las cámaras fueron instaladas por Kueider en 2018 y no andaban desde hace 7 años

El gobierno entrerriano anunció el hallazgo de cámaras ocultas en los despachos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, lo que tuvo trascendencia provincial y nacional, porque se entendía que era una tarea de espionaje.

Sin embargo, allegados al exsecretario general de la Gobernación durante la gestión de Gustavo Bordet, el exsenador nacional Edgardo Kueider, reconocieron a Análsis Digital que la colocación de tales cámaras las dispuso personalmente el mencionado exlegislador concordiense a principios de 2018 y se desactivaron en febrero de 2019.

La decisión la adoptó Kueider, tanto en su despacho de la Secretaría General de la Gobernación, como en la oficina del entonces gobernador Bordet, para tener “un control” de los movimientos que se podían producir cuando, fundamentalmente, ellos no estaban, porque se habían observado algunos movimientos extraños.

El propio Bordet le pidió a Kueider que instalara una de las cámaras compradas en su despacho de la Gobernación “porque estaba cansado de encontrar los papeles que dejaba acomodados de una forma, al mediodía, y que estaban de otra manera en horas de la tarde”. De hecho, esa fue una de las cámaras halladas ayer en la oficina de Rogelio Frigerio, lo que generó indignación y rechazo desde el oficialismo y diferentes sectores políticos que, en principio, entendieron que correspondía a una tarea de espionaje de los últimos meses.

El sistema analógico

El sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, que en su momento se lo llevó el propio Kueider”, detalló la fuente. Y fue enfático sobre un punto crucial: “Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre”, se acotó.

El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque las cámaras permanecieron instaladas, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan”, aseguró el exfuncionario consultado por Análisis.

Había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario General, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR instalado donde también se guardaba la caja fuerte con los gastos reservados, cuyo video fue difundido el año pasado por todos los canales de TV del país, cuando se estaba investigando a Kueider por las causas en Paraguay.

Lo que más sorprende es que estas cámaras –“aparatitos de unos 10 centímetros de alto”- estuvieran a plena vista durante dos años sin que nadie las detectara. “Está claro que nadie de seguridad de Frigerio se dio cuenta de la existencia de estas cámaras, que estaban a la vista de cualquiera. Solo había que levantar un poco la cabeza y observar unos minutos”, dijo la fuente.