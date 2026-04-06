Alerta epidemiológica: Monitorean el avance de la Influenza Aviar y refuerzan la vigilancia en el Litoral

El último Boletín Epidemiológico Nacional (N° 801) ha puesto de manifiesto la continuidad de la emergencia sanitaria por Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en el Cono Sur.

Con un total de 21 brotes confirmados por SENASA en Argentina durante 2026, la atención se centra ahora en las zonas de frontera y las rutas migratorias de aves silvestres, factores que mantienen a la provincia de Entre Ríos en una situación de vigilancia activa y prevención estratégica.

La situación regional y el factor Entre Ríos

Si bien el informe detalla que los focos actuales se concentran en Buenos Aires (con casos en localidades como Ranchos, Lobos y Chascomús), CABA, Córdoba y Río Negro, la posición geográfica de Entre Ríos es crítica. La provincia se encuentra rodeada por focos activos: al sur y oeste por los brotes bonaerenses y cordobeses, y al este por la situación en Uruguay, donde el Ministerio de Ganadería ya declaró la "emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad H5 en especies silvestres".

Esta cercanía, sumada a la abundancia de humedales y reservas naturales en territorio entrerriano, aumenta el riesgo de contacto entre aves silvestres y aves de corral o traspatio. Según el informe, "las aves acuáticas silvestres son reservorios importantes del virus", lo que convierte a las zonas ribereñas del Paraná y el Uruguay en puntos de monitoreo constante.

Vigilancia en humanos y datos oficiales

El reporte destaca que, a nivel nacional, se registraron 75 personas expuestas durante 2026, de las cuales "12 continúan en seguimiento" para identificar posibles síntomas. El protocolo interinstitucional, liderado por SENASA y el Ministerio de Salud, establece que cualquier persona en contacto con animales enfermos debe realizar un "monitoreo de síntomas respiratorios durante 10 días".

El boletín es taxativo respecto a la gravedad del virus en aves: la IAAP "puede causar signos clínicos graves y, potencialmente, altos índices de mortalidad". En cuanto a la salud pública, se aclara que "la enfermedad no se transmite a las personas por el consumo de huevos, carne aviar y subproductos aviares", pero sí por el contacto directo con animales infectados.

Recomendaciones para la población

Ante la sensibilidad de la industria avícola en Entre Ríos, las autoridades recuerdan las medidas de prevención fundamentales:

Evitar el contacto con aves y/o mamíferos sospechosos o muertos.

No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves.

Notificación inmediata: Ante el hallazgo de aves con sintomatología nerviosa o respiratoria, se debe contactar al SENASA vía WhatsApp al (11) 5700-5704 o a través de la app "Avisá al Senasa".

El sistema de salud nacional, a través del Instituto Malbrán, permanece en alerta para procesar muestras en laboratorios de alta bioseguridad (BSL-4), garantizando la detección temprana ante cualquier salto del virus a humanos en las zonas de riesgo.

Fuente: APFDigital