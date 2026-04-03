Congelan por 45 días el precio del combustible

El acuerdo de petroleras para limitar el precio de la nafta y el gasoil estableció un mecanismo de compensación que busca evitar nuevas subas en los surtidores en medio de la volatilidad internacional del valor del petróleo.

La medida fue impulsada por las principales compañías del sector, sin intervención directa del Estado, y se enmarca en el congelamiento por 45 días anunciado por YPF.

El objetivo central será contener el impacto de la suba del crudo a nivel global y evitar trasladar esas variaciones al consumidor, en un contexto de inflación sostenida.

El entendimiento establece que el barril de petróleo en el mercado interno se negocie entre 90 y 100 dólares, pese a que en el mercado internacional supera los 100 dólares.

Para sostener este esquema, se implementó una “cuenta compensadora” entre productores y refinadores, publicó Clarín.

De esta manera, los productores venderán el crudo a un valor inferior al internacional, generando una diferencia que se acumulará como deuda para los refinadores.

Compensación y efectos en los precios

Según explicaron fuentes del sector, cuando el precio internacional del petróleo descienda, los combustibles no bajarán de inmediato en las estaciones de servicio.

Ese margen permitirá que los refinadores compensen la deuda acumulada con los productores durante el período en que el crudo se mantuvo alto.

“El objetivo es evitar sobresaltos en los precios para el consumidor”, señalaron desde la industria, al detallar el funcionamiento del esquema.

Empresas involucradas

Por un lado, los actores de este "entendimiento de palabra" -sin nada firmado- son YPF, Pan American Energy (PAE, que comercializa con la marca Axion en las estaciones de servicio), la brasilera Raízen (que opera la marca Shell) y el trader internacional Trafigura (Puma Energy); del otro están los productores no integrados, como Vista Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Pampa Energía, Tecpetrol y Phoenix Global Resources, entre otros.

El entendimiento se negoció desde mediados de marzo y se aceleró ante la persistente incertidumbre global vinculada al conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero.

Desde el sector destacaron que el Gobierno nacional no intervino directamente, aunque facilitó el contexto al mantener sin cambios los impuestos y no restringir exportaciones.

Consumo e impacto inflacionario

El esquema también respondió a una caída en la demanda de combustibles, que en algunas regiones del país ronda el 3%, según estimaciones del sector.

Además, los aumentos aplicados en marzo -superiores al 20%- tuvieron impacto en la inflación, aportando cerca de 0,8 puntos porcentuales al índice mensual.

En este contexto, el acuerdo busca dar previsibilidad al mercado y sostener el consumo, aunque no descarta posibles variaciones ante cambios en el tipo de cambio o en la carga impositiva.

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