Cómo impactará la quita de subsidios nacionales y porqué Gualeguaychú queda en desventaja

La resolución aprobada por el EPRE fija los valores de abril de 2026. El cambio en el régimen de subsidios nacionales es lo que generará impacto en las facturas. En tanto, se mantienen beneficios provinciales y se incorpora un nuevo cargo.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en Entre Ríos, vigente durante abril de 2026. En el mismo, se advierte que lo que seguirá generando impacto en las facturas de los usuarios es el cambio en el régimen de subsidios nacionales. En tanto, se mantienen los valores de distribución (que tendrán una leve variación desde mayo).

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 56/26, firmada el 31 de marzo en Paraná, y responde a cambios en el esquema nacional de precios de la energía, así como a decisiones provinciales orientadas a sostener parcialmente los subsidios para determinados sectores.

Cambios en subsidios y consumo

Uno de los puntos centrales de la resolución es la vigencia en la modificación del esquema de subsidios energéticos. Para abril, el consumo base subsidiado se fijó en 150 kWh mensuales para todos los usuarios residenciales, en línea con lo dispuesto por el Gobierno nacional. En ese marco, para el excedente de esta cifra se pagará la tarifa plena.

De esta forma el cálculo sería el siguiente: 150 kilowatts seguirán siendo subsidiados, pero deberá pagar la tarifa plena por los otros, que le costarán cerca del 70 por ciento más que la otra mitad del consumo.

En paralelo, se mantuvo el subsidio provincial del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para usuarios de menores ingresos (segmento N2), con un tope de consumo de hasta 300 kWh mensuales.

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) modificó, desde marzo, los niveles de consumo subsidiado y tendrá impacto en la factura de energía eléctrica, según explicó a Elonce el titular de ENERSA, Uriel Brupbacher, al analizar las medidas dispuestas a nivel nacional con la gestión de Javier Milei.

De acuerdo a lo informado por Brupbacher, la provincia de Entre Ríos fue dividida en zonas según los registros de temperatura, lo que determina el límite de consumo con subsidio. De este modo, los usuarios de los departamentos Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, son considerados Zona Templada, mientras que en el resto de la provincia, Zona Cálida.

La división geográfica también genera diferencias entre regiones. Según explicó, los cuatros departamentos del sur de Entre Ríos quedaron en desventaja respecto a otras provincias. “En la zona templada el subsidio corta antes, mientras que otras provincias tienen condiciones distintas”, sostuvo al tiempo que aclaró que estas diferencias responden a la clasificación climática definida por el Gobierno nacional.

Asimismo, el titular de ENERSA remarcó que el incremento en las boletas estará vinculado al cambio en el esquema nacional de subsidios. “El impacto se va a reflejar en las facturas”, alertó Brupbacher al referirse a los registros de altas temperaturas de los últimos días del mes de marzo.

Cabe recordar que el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) unifica los subsidios de luz, gas natural y garrafas. Se limita a hogares vulnerables con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), eliminando la Tarifa Social previa, y aplicando descuentos en bloques de consumo limitados según los meses del año por razones estacionales.

Se mantienen valores de distribución

La resolución también dispuso la continuidad de la suspensión del traslado a los usuarios finales de las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que implica que se siguen aplicando valores vigentes desde agosto de 2024.

Esta decisión forma parte de una política provincial que busca amortiguar el impacto de los aumentos en el costo de la energía, en un contexto de reconfiguración del esquema de subsidios a nivel nacional.

Cabe recordar que también se mantiene la eliminación de tributos provinciales en la tarifa eléctrica y el tope en las tasas municipales incluidas en la boleta.

Nuevo cargo en la factura

Otro de los aspectos destacados es la incorporación de un nuevo componente en la tarifa: el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná.

Este cargo será aplicado durante 221 meses consecutivos, es decir, hasta agosto de 2044, y comenzará a reflejarse en las facturas desde abril de 2026.

Condiciones y alcance

El EPRE estableció que el cuadro tarifario aprobado podrá ser modificado si se producen cambios en los precios mayoristas de la energía definidos por la Nación.

Asimismo, se dispuso que las distribuidoras deberán identificar en las facturas a los usuarios beneficiarios con la leyenda “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Por otra parte, se ratificó que entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro continuarán recibiendo bonificaciones sobre la totalidad de su consumo eléctrico.

La nueva estructura tarifaria refleja el impacto de las políticas energéticas nacionales y provinciales, en un escenario marcado por la reducción de subsidios y la necesidad de financiamiento de obras estratégicas.

Fuente: elonce.com

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