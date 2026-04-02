Volcó un auto en Ruta 12, en Brazo Largo

En la mañana de este miércoles a las 10 de la mañana, se produjo un siniestro vial en la Autovía N°12, km 116, altura Brazo Largo, en sentido Entré Ríos a Buenos Aires en la zona del préstamo .

Un Volkswagen Suran, conducido por una mujer con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por una menor de edad, circulaba en sentido a Buenos Aires. La conductora perdió el control y chocó contra el guardarrail del cantero central y luego volcó.

Las dos ocupantes resultaron con lesiones, y fueron trasladadas por la ambulancia del Centro de salud Brazo Largo hasta el Hospital de Ceibas.

Se desplazó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas en móvil N°29.,procedió a asegurar la escena junto a policía Caminera Brazo Largo hasta la llegada del auxilio mecánico mandado por el peaje de Zárate.

Colaboraron

-Policía Caminera Brazo Largo

1- Ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo.

- Auxilio del corredor vial

Regreso a base

La dotacion de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresaron al cuartel a las 11:21 hs.