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Sociedad SINIESTRO VIAL

Volcó un auto en Ruta 12, en Brazo Largo

La conductora perdió el control y el auto volcó. Una mujer y una menor resultaron lesionadas.

2 Abr, 2026, 11:12 AM

En la mañana de este miércoles a las 10 de la mañana, se produjo un siniestro vial en la Autovía N°12, km 116, altura Brazo Largo, en sentido Entré Ríos a Buenos Aires en la zona del préstamo .

 

Un Volkswagen Suran, conducido por una mujer con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por una menor de edad, circulaba en sentido a Buenos Aires. La conductora perdió el control y chocó contra el guardarrail del cantero central y luego volcó.

 

Las dos ocupantes resultaron con lesiones, y fueron trasladadas por la ambulancia del Centro de salud Brazo Largo hasta el Hospital de Ceibas.

 

Se desplazó al lugar una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas en móvil N°29.,procedió a asegurar la escena junto a policía Caminera Brazo Largo hasta la llegada del auxilio mecánico mandado por el peaje de Zárate.

 

Colaboraron

 

-Policía Caminera Brazo Largo

 

1- Ambulancia del Centro de Salud Brazo Largo.

 

- Auxilio del corredor vial

 

Regreso a base

La dotacion de Bomberos Voluntarios de Ceibas regresaron al cuartel a las 11:21 hs.

Temas

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