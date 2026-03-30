Horror: un estudiante mató a otro de 13 años en una escuela de Santa Fe

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de primer año ingresó con un arma larga oculta en una funda de guitarra a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años murió y otros alumnos resultaron heridos.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar.

De acuerdo con fuentes locales, informó el diario La Capital de Rosario, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento. El episodio habría ocurrido pasadas las 730 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Un estudiante murió en el lugar y dos fueron heridos

Según los testimonios recogidos, el agresor sería un alumno de cuarto año que ingresó al establecimiento portando un arma con ambas manos. Todo indicaría que se trataría de un arma larga, posiblemente una escopeta cargada con perdigones, de acuerdo con las lesiones que presentaron las víctimas y los relatos de quienes presenciaron el ataque.

El episodio se desencadenó mientras los alumnos se encontraban en el patio formando para izar la bandera. Ante los disparos, se produjo una estampida generalizada: estudiantes saltaron tejidos divisorios, treparon tapiales y rompieron ventanas para escapar del establecimiento.

Fuente: La Capital.