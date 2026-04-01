Tras casi cinco horas de espera, habilitan el tránsito en el Puente Urquiza

El siniestro ocurrió antes de las 17 horas en el km 110 de la Ruta Nacional 12, sobre el puente General Urquiza, en la mano Buenos Aires-Entre Ríos.

Un camión térmico de una empresa de Buenos Aires habría rozado con otro camión que transitaba en el mismo sentido, la maniobra le hace perder el control y luego de atravesar barandas con la mitad del transporte termina chocando una columna de alumbrado.

En el lugar intervinieron bomberos de Zárate, personal de Seguridad Vial, fuerzas de seguridad, y ambulancias de emergencias médicas.

Grúas pesadas llegaron tiempo después para comenzar con la remoción del transporte, tarea que llevó aproximadamente cinco horas, por lo que en ambas manos de la ruta 12 se formaron varios kilómetros de fila de vehículos que aguardaban la habilitación del puente, lo que finalmente sucedió a las 21:36 horas.

Sin información oficial con respecto a los vehículos y personas involucradas en el siniestro, trascendió que al menos dos personas fueron trasladadas para su atención con heridas diversas.

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