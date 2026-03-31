Fue identificado el cuerpo encontrado en el arroyo Chajarí

El cuerpo fue hallado, el domingo al mediodía, en el arroyo Chajarí y luego fue trasladado a la morgue judicial para la evaluación correspondiente.

El médico forense estableció “muerte por ahogamiento”. Además, informó que durante el procedimiento no se advirtieron otras cuestiones relevantes.

En tanto, desde la Unidad Fiscal de Chajarí se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. Medina tenía 42 años.

Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición al momento de ser hallado y sin signos de violencia.

Fuente: Chajarí al Día.