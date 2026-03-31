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El Gobierno provincial dispuso la cesantía de un médico acusado de abuso

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía del cardiólogo Oscar Ariel Reyes luego de dar por finalizado el sumario iniciado en su contra por denuncias de abuso. También se evalúa suspender su matrícula profesional.

31 Mar, 2026, 19:35 PM

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la cesantía del médico Oscar Ariel Reyes, quien se desempeñaba en el Hospital Domagk de Paraná tras la finalización del sumario administrativo iniciado en su contra.

 

La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 504/2026 en el que se aprueba el cierre del sumario que había sido dispuesto en mayo de 2023y, en ese marco, se resolvió aplicar la sanción de cesantía al profesional.

 

Según consta en la norma, Reyes -quien revestía como Profesional Asistente de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria - Escalafón Sanidad del Hospital San Martín- incurrió en conductas encuadradas en los incisos D y H del artículo 46 de la Ley Provincial Nº 9.892 que regula el régimen disciplinario del sector.

 

Asimismo, el decreto dispuso dar intervención a la Coordinación de Registro y Fiscalización del Ministerio de Salud para que evalúe la eventual suspensión de la habilitación para el ejercicio profesional, en el marco de la normativa vigente.

 

El caso se remonta a 2023, cuando el Ministerio de Salud provincial había ordenado instruir un sumario administrativo y apartar preventivamente al médico, tras denuncias penales por presuntos abusos sexuales.

 

En ese momento, además de la investigación administrativa, se habían dispuesto restricciones judiciales en el marco de la causa a partir de testimonios que daban cuenta de situaciones de acoso y abuso en ámbitos de atención médica.

 

Con la finalización del proceso administrativo, el Ejecutivo provincial avanzó ahora con la sanción máxima prevista en el régimen disciplinario, dejando sin efecto la relación laboral del profesional con el Estado. (APFDigital)

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