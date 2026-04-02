Una policía de 21 años se quitó la vida en Chajarí

En la tarde de este jueves, una agente de la Policía de Chajarí se quitó la vida en un comercio ubicado en Av. 9 de Julio y Av. Siburu.

Según se supo, Daniela Giuliana Lezcano Balzer, oriunda de Concordia, pidió permiso para pasar al baño de un local comercial y tomó la determinación. El triste episodio fue a la hora de la siesta, y la joven policía se encontraba haciendo guardia en la esquina.

De acuerdo a los datos conocidos, ya serían seis los efectivos policiales que se quitaron la vida en Entre Ríos en lo que va de 2026, en su mayoría jóvenes que integraban una de las profesiones más exigentes en términos físicos y emocionales.