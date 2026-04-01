Concordia es la ciudad con mayor índice de pobreza del país

Este martes el Indec dio a conocer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del segundo semestre del 2025, en el que se registró un 31,1% de pobreza en Paraná y alrededores, lo que significa un total de 89.902 personas. Mientras que en Concordia el porcentaje llegó a 49,9% y alcanza a 83.268 concordienses. Además se ubicó como la localidad con mayor índice.

En la comparativa interanual de la categoría personas, Concordia tuvo una baja de 7,1% pero tuvo un incremento de 0,7 respecto al primer trimestre. Por el lado de hogares, descendió un 4,6% en relación al 2024 pero creció un 0,8 en cuanto a la primera parte del 2025.

La situación con el Gran Paraná, que abarca a la capital entrerriana, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrul, la situación es bastante similar. En referencia a personas, bajó un 7,4% respecto al 2024 y aumentó un 1,2% de un trimestre al otro. En cuanto a hogares, hubo un descenso de 8,9% e incremento de 0,1% respectivamente.

Indigencia

En cuanto a este punto, Concordia tuvo un 13,6% de personas indigentes , que equivale a un total de 22.739. Mientras que en hogares, el porcentaje fue de 9,8%, lo que significa 5.201 familias.

Al realizar un balance interanual hubo un descenso leve de 0,3% de personas. En la confrontación con el anterior trimestre se observó un aumento de 1,3%.

En el Gran Paraná, la indigencia fue de 8,8%, es decir 25.500 habitantes y un 6,2 de hogares, equivalente a 6.323 de familias. A diferencia de Concordia, la situación en referencia al mismo trimestre del 2024 tuvo una leve suma de 0,1% y un 2,7% en el análisis con el principio del 2025. (APFDigital)

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