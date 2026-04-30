Advierten sobre presunta estafa electrónica

La Sala Segunda Laboral de la ciudad de Gualeguaychú advierte a la ciudadanía que, a raíz de consultas recibidas en distintos juzgados de esa jurisdicción, se ha detectado la circulación de presuntas “intimaciones electrónicas”, que están dirigidas principalmente a personas adultas mayores y que son falsas. En consecuencia, se recomienda a la ciudadanía que, en caso de recibir este tipo de mensajes, no acceda a los enlaces incluidos y elimine la comunicación de inmediato.

Dichas comunicaciones, que aparentan provenir de un inexistente “Tribunal Regional del Trabajo” o de un supuesto “Juzgado del Trabajo”, incluyen enlaces que conducen a falsos expedientes en trámite ante organismos laborales de la ciudad.

Ante esta situación, se aclara que la justicia laboral, tanto a nivel local como provincial, no realiza comunicaciones directas a ciudadanos mediante mensajería electrónica o correos electrónicos en relación con causas judiciales.

Sólo en circunstancias excepcionales se utilizan estos medios, y exclusivamente con profesionales de la abogacía o víctimas en contextos específicos —como situaciones de urgencia en casos de violencia—, debidamente justificadas.

Por otra parte, se sugiere que se informe a las autoridades judiciales o policiales si detecta comportamientos inusuales en sus dispositivos, cuentas de correo o aplicaciones de mensajería.

Asimismo, se recuerda que, si bien la justicia laboral entrerriana cuenta con sistemas de expedientes digitales, el acceso a los mismos está restringido exclusivamente a profesionales habilitados —abogados, peritos o terceros— mediante autorización expresa y formal de los organismos judiciales competentes.