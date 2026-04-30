AGMER realizará vigilia frente a Casa de Gobierno por el Día del Trabajador

Lía Fimpel, secretaria adjunta del gremio, señaló: “Nosotros mañana estamos en una jornada provincial de lucha que tiene el epicentro en Paraná, en vísperas del 1 de mayo frente a Casa de Gobierno llevando adelante los reclamos que tenemos al gobierno provincial, visibilizando lo que nos ocupa hoy en día, que tiene que ver con una amenaza a la reforma de nuestro régimen previsional. También tiene que ver con nuestras reivindicaciones salariales contra el ajuste brutal que hay hacia los trabajadores”.

Fimpel destacó el contexto económico que atraviesan los trabajadores: “Es un contexto sumamente difícil y angustiante porque vemos día a día lo que es el empobrecimiento que tenemos los trabajadores. Siempre decimos que nuestro salario es netamente de carácter alimentario. Con esto vivimos, alquilando y gran parte se va en alquileres, vestimenta. Nosotros transitamos la provincia de Entre Ríos, tenemos nuestras familias acá y seguramente vamos a morir acá. Desde allí es donde uno ve la situación por la que estamos pasando y ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el gobierno tome real dimensión de lo que es el salario del trabajador docente y de nuestros jubilados y jubiladas”.

La secretaria adjunta del gremio también cuestionó la respuesta del gobierno provincial tras el fracaso de la paritaria: “Hemos sido convocados nuevamente para el jueves, esperamos que en la mesa sea para traer una oferta salarial. Estamos, desde que fracasó la paritaria, llevando adelante acciones todas las semanas para que el gobernador no se tome los 90 días que había puesto en ese decreto, sino que convoque con una oferta verdadera. Acto seguido, puso en un decreto un aumento en negro, que es inconstitucional. No podemos aceptar esto porque desfinancia la obra social y la Caja de Jubilaciones”.

Impacto de la reforma jubilatoria

Fimpel detalló los efectos que podría tener la reforma: “Estamos manteniendo conversaciones con todos los legisladores, hemos pedido entrevistas, con algunos nos hemos reunido y con otros falta reunirse. Estuve en Feliciano, en San Salvador reunido allí. Nosotros apostamos a que se tome dimensión y que se diga la verdad de la reforma, cómo impacta la reforma en los que están jubilados, que van a ser perjudicados desde el minuto uno que se sanciones esta ley porque el sistema de movilidad por índice no es la misma jubilación que están acostumbrados”.

Respecto al nuevo sistema, Fimpel advirtió: “Esta reforma jubilatoria prevé un sistema de índice que desengancha y hoy ya lo estamos sufriendo porque un jubilado recibió $30.000 de aumento y $60.000 recibió el activo docente. Con el sistema de índice, afecta directamente en las economías de cada una de las localidades”.

Fuente: El Once