Advierten que el sistema público de salud mental en la provincia está “colapsado”

Este martes se llevará a cabo la interpelación en Diputados al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, para brindar un informe sobre estadísticas, políticas de prevención y recursos presupuestarios asignados para abordar la problemática del suicidio en la provincia.

Al respecto, el secretario de Derechos Humanos de ATE y trabajador del Hospital Escuela de Paraná, Matías Passi, advirtió que el sistema público de la salud mental está “colapsado” debido a las complicaciones económicas para pagar un psicólogo: “La gente tiene que elegir entre comer o ir a una consulta paga”.

“El presupuesto destinado a la salud mental está por debajo de la demanda, ya que la gente no puede pagar un psicólogo”, remarcó el delegado de ATE. En ese sentido, indicó que las principales problemáticas son la falta de inversión en infraestructura y salarios “precarizados que no tienen reconocimiento de su carrera”.

Además, Passi señaló que, especialmente en el área destinada a tratar problemáticas de niñez y adolescencia, hay falta de personal. “Hay una política de achicar el Estado que se contradice con dar respuesta a las problemáticas de una crisis tan acuciante como es la de salud mental”. Esta ausencia, indica el trabajador del Hospital Escuela, genera equipos móviles “muy desarticulados, compuestos por tres personas que tratan de cubrir la demanda de los suicidios”. (APFDigital)