Cómo será el nuevo puente que conectará Argentina y Brasil

Tras meses en planificación, se iniciará la construcción de un nuevo puente internacional entre Argentina y Brasil. Los trabajos permitirán que miles de vehículos particulares y camiones de cargan puedan trasladarse de forma rápida y segura.

La obra de infraestructura tendrá como principal función mejorar la circulación en la frontera al mismo tiempo que descongestionará otros pasos internacionales.

El paso estará ubicado en la localidad argentina de San Javier en la provincia de Misiones y conectará con la ciudad brasileña de Porto Xavier. La construcción contempla una inversión superior a los 241 millones de reales y será financiado por el Gobierno Federal de Brasil a través de un esquema de contratación integrada.

Se incluirán licencias ambientales y la expropiación de los terrenos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.

La iniciativa de este puente internacional se remonta a 1934, cuando ambos países planearon la construcción de pasos para mejorar la conectividad.

Todos los detalles del nuevo puente

Tendrá una longitud de 950 metros, un ancho de 17,40 y una altura de 18 metros sobre el nivel del agua del Río Uruguay. Sus características le permitirán soportar el tránsito constante de vehículos particulares, camiones de carga y el movimiento diario de residentes.

La estructura también incluirá banquinas de emergencia, una ciclovía y una senda peatonal.

El diseño integrará tecnología de monitoreo en tiempo real, sistemas de iluminación LED y materiales de alta durabilidad para garantizar la seguridad operativa del puente.

Las autoridades informaron que el próximo 4 de mayo se presentará oficialmente el plan de obra del puente. El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, detalló que la etapa preliminar tomará cerca de un año y que se estima que el inicio de la obra sea a mediados de 2026.

El proyecto ya tiene una empresa constructora adjudicada y la orden de inicio. Según Kaiser, el plazo de ejecución será de 1.440 días consecutivos.

El primer año tendrá como principal objetivo las tareas de estudios preliminares como los estudios ambientales, licencias, expropiaciones y desarrollo estructural. La construcción tendrá una duración estimada de dos años y medio.

Fuente: El Once

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