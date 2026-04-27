Hay demoras en el envío de vacunas antigripales desde Nación y se reorganiza la logística

En un comunicado oficial, la cartera sanitaria explicó que, “atendiendo a las entregas escalonadas y reprogramaciones en la provisión nacional de algunas vacunas, se ha dispuesto un esquema de monitoreo diario de stock, redistribución interna y priorización”.

Según indicaron, el objetivo es sostener la campaña de vacunación en todo el territorio provincial, pese a las demoras en el envío de dosis por parte de Nación.

Cobertura y población objetivo

Desde la Dirección General de Epidemiología, se informó que la provincia mantiene la vacunación antigripal destinada a la población objetivo, al tiempo que "se reforzó la logística para reducir los tiempos de reposición".

Asimismo, señalaron que en las últimas semanas se produjo "un incremento en la demanda, lo que impactó en la disponibilidad en algunos vacunatorios".

De acuerdo a los datos oficiales, "Entre Ríos recibió alrededor del 60% de las dosis pediátricas, el 70% de las destinadas a mayores de 65 años y cerca del 40% de las correspondientes al grupo adulto", precisó el comunicado del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Fuente: Elonce.com

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