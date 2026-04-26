Cuatro ciudades entrerrianas hicieron caravanas simultáneas en defensa del río Uruguay

Este domingo, vecinos y organizaciones ambientalistas volvieron a movilizarse en Gualeguaychú en el marco de una nueva marcha en defensa del río Uruguay.

La jornada comenzó en Arroyo Verde con la tradicional caravana hacia el Puente Internacional General San Martín. La iniciativa se replicó en el Puente Internacional Artigas, que une Colón con Paysandú, además de Concordia y Concepción del Uruguay, bajo los lemas "¡El río no se negocia!"; "¡La salud no se negocia!"; "¡Esta lucha la gana el pueblo!" y "Fuera HIF Global del río Uruguay!".

Qué dice la proclama leída durante la jornada en Colón

Los manifestantes remarcaron que “seguimos en alerta y movilización defendiendo el Río Uruguay” y advirtieron que el conflicto “no empezó hoy”, sino a partir del anuncio de la planta de HIF Global en Paysandú, frente a Colón.

También cuestionaron que el proyecto se haya impulsado “sin información clara, sin consulta a las comunidades afectadas, sin cumplir el Estatuto del Río Uruguay”, y señalaron que el estudio de impacto ambiental “no dice nada” sobre las consecuencias en la región.

En ese marco, expresaron su preocupación por la falta de definiciones: “No sabemos si se va, no sabemos a dónde”, afirmaron, en relación a una posible relocalización de la planta.

Finalmente, reforzaron el reclamo colectivo: “Que ninguna industria ponga en riesgo el Río Uruguay. Que se respete la salud de nuestras comunidades”, y destacaron que se trata de “un grito colectivo que recorre toda la costa del Río Uruguay”.

Con información de elonce.com

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