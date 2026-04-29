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Sociedad CRONOGRAMA DE PAGO

Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Pago del mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública, iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo. 

29 Abr, 2026, 10:05 AM

El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

 

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

 

Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.

Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.

Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.

Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.

Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.

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