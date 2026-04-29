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Sociedad RECLAMO

Lunes y martes paro total de Correo Argentino en la provincia

El personal ya realiza medidas de quita de colaboración y cumplimiento estricto de horario laboral, con trabajo a reglamento.

29 Abr, 2026, 19:21 PM

El secretario general de la seccional Paraná del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (Sitracyt), Maximiliano Remedi, confirmó que continúan las medidas de fuerza en el Correo Argentino en Entre Ríos.

 

"Por ahora, si no hay ningún tipo de conciliación ni ninguna medida nueva, se sigue esta semana con trabajo a reglamento”, explicó. En ese sentido, precisó que la modalidad implica “todo tipo de quita de colaboración”, sin realización de horas extra y con cumplimiento estricto del horario laboral.

 

Asimismo, indicó que el gremio ratificó un paro total de actividades para el lunes 4 y martes 5 de mayo. “Sería paro total, sin asistencia a los lugares de trabajo”, señaló.

 

Fuente: (APFDigital)

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