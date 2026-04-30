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Sociedad CAMIONES EN LA BANQUINA

Piden precaución para circular por zona del Puente Zárate Brazo Largo

Se registra la presencia de camiones detenidos en la banquina. Piden a los automovilistas circular con precaución.

30 Abr, 2026, 13:13 PM

En la Ruta Nacional 12, sobre el Puente General Urquiza del Complejo Zárate – Brazo Largo, entre los km 114 y 118 (sentido Sur–Norte), se registra la presencia de camiones detenidos sobre la banquina, a la espera de ingresar al Puerto Guazú.

 

Esta situación afecta la normal transitabilidad del sector. En el lugar se encuentran trabajando fuerzas de seguridad para ordenar la circulación.

 

Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal presente.

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