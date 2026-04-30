Piden precaución para circular por zona del Puente Zárate Brazo Largo

En la Ruta Nacional 12, sobre el Puente General Urquiza del Complejo Zárate – Brazo Largo, entre los km 114 y 118 (sentido Sur–Norte), se registra la presencia de camiones detenidos sobre la banquina, a la espera de ingresar al Puerto Guazú.

Esta situación afecta la normal transitabilidad del sector. En el lugar se encuentran trabajando fuerzas de seguridad para ordenar la circulación.

Se solicita a los usuarios transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal presente.