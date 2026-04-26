Unos 400 mil pesos podrían costar las multas por no pagar peaje en rutas 12 y 14

Un problema que se está volviendo repetitivo en las rutas 12 y 14 es la falta del cobro del peaje, por lo que la empresa concesionaria Autovía del Mercosur dispuso la aplicación de multas para quienes incumplan con la medida. Al mismo tiempo aclararon que el no pago o la evasión de la tarifa de peaje constituye una infracción de tránsito.

El comunicado emitido por la empresa indicó que, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito, “la evasión del pago de peaje se encuentra sancionada con multas que pueden ir de 100 a 300 unidades fijas, sin perjuicio del recupero del canon adeudado por parte del concesionario”. Es decir que la multa por incumplimiento será destinada al Estado.

Estas unidades suelen equivaler al valor de un litro de nafta de mayor octanaje de YPF, que actualmente se ubica entre los 1.200 y 1.400 pesos, dependiendo de la región del país. De esta manera, las multas podrían ir desde los 120.000 pesos hasta superar los 400.000 pesos.

“Se está trabajando con las autoridades de aplicación y las agencias de cobros para ver el tema de las multas. No era la intención de aplicarlas en el mediano plazo, pero lamentablemente se van a tener que empezar a aplicar porque se detectaron muchos usuarios que declaran no tener posibilidades de hacer un pago de forma electrónica y lo quieren hacer en efectivo”, indicó a UNO el vocero de la empresa concesionaria, Mariano Bradanini.

Inclusive, desde la empresa comunicaron que ya se encuentran en su etapa final las gestiones y reuniones con las autoridades de aplicación de infracciones de tránsito en la provincia de Entre Ríos, con el objetivo de avanzar en la regularización del sistema de control ante el incumplimiento en el pago de peaje.

“Hace cuatro meses que se está comunicando que el sistema de pago en efectivo no existe más. En una ocasión los trabajadores del peaje que estaban en el lugar detectaron situaciones medianamente extrañas, con celulares de última generación en la mano y declarando que no tenía posibilidades de pagar con QR por ejemplo”, contó.

Desde la concesionaria indicaron que, pese al sostenido crecimiento en la adhesión a los sistemas de pago manual electrónico, se registra aún un nivel de incumplimiento por parte de algunos usuarios, quienes manifiestan no contar con medios de pago habilitados al momento de abonar, alegando disponer únicamente de efectivo.

La situación que se repite en los peajes

“No se trata de una sola situación, sino que son varias las que se dieron en el último tiempo y es por ello que se tomó esta determinación. Lo que hay que dejar en claro es que las multas no son ganancias para la empresa, sino para el Estado. Aún no hay una fecha de implementación, pero se estima que será en el menor tiempo posible”, expresó Bradanini.

“Lleva su tiempo, hay que adaptarse al sistema que tienen las multas en Entre Ríos, este tipo de sanciones son provinciales y no de nivel provincial. Calculamos que en las próximas semanas ya estará vigente, de todos modos, ya se están leyendo patentes de quienes cometen este tipo de infracciones”, dijo.

Cabe destacar que los TelePase se pueden conseguir en las mismas estaciones de peaje en el horario de 8 a 16, mientras que en algunas ciudades de la costa del Uruguay hay comercios adheridos también a la venta de estos stickers que son aplicados en el parabrisas de los vehículos. Inclusive, desde la empresa destacaron que creció la demanda para contar con el TelePase, pese a estos hechos aislados. Además, porque de contar con este servicio permite abonar a un precio más bajo, respecto a otras modalidades de pago.

Los precios para evitar las multas

“En todo momento se acude a la buena voluntad de la gente, para que la empresa funcione tiene que tener un cobro en el peaje, cabe destacar que este no es el precio –1.913 pesos en TelePase y 3.327 en pago electrónico– que se licitó que fue en el orden de los 4.300 y 4.500 pesos y se comenzará a cobrar en los próximos meses”, manifestó.

Por último, desde Autovía del Mercosur aclararon que “a fin de evitar inconvenientes y sanciones, se recomienda a los usuarios adoptar y utilizar de manera habitual los sistemas de pago disponibles. Se destaca que TelePase continúa siendo la opción más económica, ágil y dinámica para el tránsito por el corredor.

Fuente: Uno

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