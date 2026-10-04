El ingeniero Juan Carlos Isola es candidato a intendente de Gualeguaychú

“Desde nuestro Frente Político Convergencia Gualeguaychú lanzamos la candidatura para intendente en las elecciones del 2027 del Ing. Juan Carlos Isola”, expresa el comunicado de prensa.

“Tras una reunión clave de la mesa chica local celebrada el pasado jueves 1 de octubre, el Partido Movimiento por Todos (PT) anunció formalmente el inicio de su proceso de selección de candidatos para las elecciones de 2027. La ciudad de Gualeguaychú marca un hito en este armado político con la confirmación del Ing. Juan Carlos Isola.

Un método basado en la participación y la idoneidad

La conducción provincial del PT ha definido este esquema para anticipar los tiempos electorales para permitir que los equipos de trabajo se consoliden "con honestidad y eficiencia", integrando a ciudadanos que deseen involucrarse en la gestión pública sin vicios de la política tradicional. El mismo sistema de selección se aplicará para la conformación de la lista de concejales que acompañarán cada proyecto local.

Isola: El puntapié inicial en Entre Ríos

El Ing. Juan Carlos Isola, figura conocida en Gualeguaychú por su trayectoria profesional y su previa participación en instituciones sociales y políticas, ha manifestado su compromiso de liderar esta propuesta de renovación. Su postulación no solo es la primera en la ciudad, sino que inaugura el despliegue territorial del Movimiento por Todos en los 17 departamentos de la provincia”.

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