Frigerio destacó el potencial industrial y logístico de Entre Ríos para las grandes inversiones mineras y energéticas

El encuentro se desarrolló en la Estación Fluvial de Rosario y reunió a representantes de 43 grandes proyectos y cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país, con el objetivo de generar oportunidades comerciales, promover la participación de empresas nacionales en grandes inversiones y fortalecer las cadenas de valor productivas.

Durante la jornada, Frigerio presenció, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el panel "La minería como vector de desarrollo regional", encabezado por el secretario de Minería de la Nación, Luis Enrique Lucero, y del que participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Jujuy, Carlos Sadir; Mendoza, Alfredo Cornejo; Salta, Gustavo Sáenz; y San Juan, Marcelo Orrego.

Posteriormente, el mandatario entrerriano integró el panel "Potencial minero y oportunidades de desarrollo para las provincias", junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y Corrientes, Gustavo Valdés, con la moderación del secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne.

Durante su exposición, Frigerio sostuvo que el crecimiento de la minería y la energía abre nuevas oportunidades para las provincias con una matriz productiva vinculada a la agroindustria. En ese sentido, consideró que el desarrollo de estos sectores puede contribuir a diversificar las fuentes de generación de divisas y ampliar las posibilidades de crecimiento de la economía argentina.

El mandatario advirtió que la estabilidad macroeconómica, si bien es una condición necesaria, no alcanza por sí sola para extender los beneficios del crecimiento. "Hace falta un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias para ver cómo aprovechamos esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos, esos recursos naturales que finalmente la política se decidió aprovechar después de muchísimos años de no hacerlo, y ahí el Estado tiene un rol importante", afirmó.

En ese marco, destacó la experiencia de las empresas entrerrianas que ya trabajan como proveedoras de la actividad energética. "Hay muchas empresas que son proveedoras de Vaca Muerta y eso abre una nueva oportunidad para generar puestos de trabajo, y lo mismo va a ocurrir sin duda en la minería", señaló.

Más de 50 empresas entrerrianas participaron de la convocatoria

El gobernador puso en valor las capacidades productivas de Entre Ríos y la posibilidad de que sus empresas se integren a los nuevos proyectos de inversión. "Tenemos industria metalmecánica, metalúrgica; por nuestra ubicación geográfica somos un polo logístico con un enorme potencial", sostuvo.

En esa línea, destacó que el desarrollo de la minería requiere una estrategia de infraestructura y logística que involucre a toda la región. "Vamos a necesitar los puertos de Santa Fe, los puertos de Corrientes y los puertos de Entre Ríos", afirmó. "Acá no hay competencia. Todos somos importantes y necesarios en este desafío", expresó Frigerio, al plantear que las provincias de la región deben complementar sus capacidades para responder al crecimiento de la actividad y facilitar la salida de la producción.

Incentivos a la inversión y financiamiento para las pymes

Frigerio también destacó las herramientas que impulsa Entre Ríos para atraer inversiones y ampliar la actividad productiva. "En Entre Ríos, a todas las nuevas inversiones no les cobramos ningún impuesto por los próximos 20 años, ni provinciales ni locales", afirmó, al subrayar la decisión de generar condiciones favorables para el desarrollo del sector privado.

Por otra parte, durante el intercambio con los demás participantes, el mandatario señaló que el acceso al crédito continúa siendo una de las principales dificultades para las pequeñas y medianas empresas. "Es muy difícil ser competitivo sin crédito; cuando tenemos crédito pagando las altas tasas de interés que todavía tenemos que pagar en la Argentina", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la posibilidad de acceder a financiamiento en condiciones competitivas es fundamental para que las pymes puedan ampliar su producción y competir en igualdad de condiciones con empresas de otros países. También destacó la importancia de sostener la estabilidad macroeconómica y de consolidar consensos que permitan dar previsibilidad a las inversiones de largo plazo.

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos