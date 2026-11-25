El órgano partidario se reunió para analizar la situación institucional y la decisión del Ejecutivo provincial de suspender las Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Dijeron que “Frigerio va en contra incluso de sus propios principios con tal de perjudicar al peronismo y a todos los partidos que sean opositores”, y aseguraron que, si finalmente se suspenden las primarias, “el peronismo va a garantizar elecciones internas para elegir a nuestros candidatos”.

En la tarde del martes, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos llevó adelante un encuentro en el que analizó el escenario político que se configura a partir del ingreso a la Cámara de Senadores del proyecto del Gobierno que suspende las PASO y modifica la fecha de elecciones para el 2027.

En ese sentido, cuestionaron que “se viene especulando hace meses con la fecha y la forma en que las y los entrerrianos vana elegir a sus representantes el año que viene, da la sensación de que quieren ganar las elecciones antes del día de la votación, armando leyes a su medida sentados en un escritorio”, y agregaron, “las elecciones se ganan con gestión, cumpliendo lo que se prometió, resolviendo los problemas de la gente”.

“En 2022, Frigerio era diputado y se expresaba contra la posible suspensión de las PASO”, recordaron y citaron: “En ninguna democracia seria del mundo se cambian las reglas a un año de las elecciones y mucho menos para favorecer intereses particulares, decía el gobernador en aquél momento, parece que hoy sus convicciones cambiaron y ya no le preocupa la seriedad y el compromiso con las reglas de la democracia”, acotaron.

Según entienden, “la suspensión de las PASO tiene como principal objetivo perjudicar al peronismo y todos los sectores que sean oposición”. A su vez, aseguraron que, si se suspenden las primarias, “el Partido Justicialista va realizar internas para elegir a sus candidatos y candidatas”.