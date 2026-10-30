“Estamos para atrás como el cangrejo”, expresó el Changui Cáceres en una fuerte crítica a la situación actual del país

En el marco de un nuevo aniversario del retorno de la democracia a la Argentina, el histórico dirigente radical de Santa Fe, Luis Alberto “Changui” Caceres reflexionó en RADIO MÁXIMA sobre la situación actual en industrias, derechos adquiridos y obra pública.

“En una fecha como esta, después de tantos años de la recuperación de la democracia, tendríamos que estar disfrutando de un país mejor, con más justicia y equidad, con posibilidades de trabajo y salarios dignos, salud de calidad. No tenemos nada de eso, estamos para atrás como el cangrejo, eso me preocupa”, señaló el reconocido dirigente Caceres.

En este sentido remarcó que el concepto de política en la que se entiende “pensar en el otro antes que en uno mismo”, se ha perdido. “Eso se ha olvidado en la práctica. La política es necesaria para las sociedades, es altruista”, recordó.

“Estamos hechos mierda, por malos gobiernos y por malas oposiciones”

Caceres se refirió a la gestión nacional y aclaró que, hasta las cosas habituales en el interior de una familia, son el resultado de La Política: “El precio del pan que comes o de la leche toma tu hijo, todo eso tiene que ver con la política. Por lo tanto, no es broma”, afirmó.

En esta línea analizó que “aquellos trastornados que vienen a plantear que hay que destruir el Estado y destruir los partidos políticos, y te dicen que vienen a terminar con la casta, pero terminan armando gobierno con lo peor de la casta que tiene la Argentina, terminan siendo un gobierno más corrupto que los anteriores”.

El dirigente fue crítico con la gestión y convocó a tomar conciencia del rumbo hacia el que se encaminan las políticas de gestión. “Tenemos que despertar la neurona dormida. Cada día que pasa estamos más enterrados, estamos debiendo 377 mil millones de dólares, entonces dejémonos de joder. Lo van a pagar nuestros bisnietos. Radicales, peronistas, socialistas, pensemos en las generaciones nuevas, no quiero dejar este país a las generaciones que vienen. Tiene todo para ser un gran país y sin embargo estamos hechos mierda, por malos gobiernos y por malas oposiciones”, expresó.

“La gente se vio reflejada en la puteada”

Cáceres señaló que el contexto se vio influido frente a un personaje que renegaba de la política, del Estado y de las Universidades Nacionales, que no distinguió niveles económicos.

“La gente empezó a descreer y empezó a putear, por eso tenemos este presidente que tenemos, la gente se vio reflejada en la puteada, era un tipo que no tenía experiencia en nada y además con el verso de economista, no pasó el examen de ingreso en la facultad de ciencias económicas…por eso tuvo que terminar en otra universidad. De ahí le debe venir la bronca a la universidad estatal. Llega a un partido sin equipo, y puteando, en un momento de descredito de la política y en los políticos, la gente ve reflejada su calentura en las puteadas del sujeto, de los barrios más humildes, hasta de las zonas más encumbradas”, analizó el Changui.

“Las pymes se cierran, las industrias se van al carajo, obras públicas que no se hacen, hay gente que se mata en las rutas, por el mal estado y todo este tipo de cosas, vamos nadando en el discurso de que el año que viene vamos a estar en la gloria…ahora ya no es el año que viene, ahora es más adelante en un tiempo incierto porque ya pasaron tres años y estamos para atrás, endeudados hasta el cogote con gente que no llega a fin de mes”, subrayó..

Priorizar el programa, para detectar un líder

Consultado respecto a la postura de la oposición y posibilidades de candidatos, el dirigente expresó: “No priorizo el nombre del candidato porque si tenemos este presidente, quiere decir que se puede votar a cualquier cambalache”, remarcó el dirigente, y agregó que:

“El líder es el que nos va a posicionar y nos va a llevar al triunfo. Esto lo he discutido adentro del partido, no por eso le resto importancia”, sin embargo, en este marco analiza que es necesario definir el equipo para la creación de un programa de estrategias.

“Yo priorizo el programa, el qué hacer, y priorizo los equipos para hacer el programa y hacerlo realidad después. Equipos que generen un programa que nos permita salir de esta situación y que lo puedan llevar adelante. Recién ahí incorporo el tema del líder. Los lideres no se consiguen en un bazar persa ni en la esquina. Surgen de los procesos. Hay varias posibilidades, algunas son maso menos conocidas y otros se están haciendo conocer. El PJ lo tiene a Kicillof, y nosotros tenemos algunos que están apareciendo”, adelantó.

“La clase media y baja están liquidados con impuestos”

Caceres identificó como principales escenarios “la entrega del país permanente, mala praxis, y entrega del patrimonio”.

“Tenemos diez mil científicos que ya se fueron del país. ¿Cómo los recuperamos?, es una cosa de locos, están haciendo un vaciamiento de cosas que costaron décadas y décadas formar, es el capital humano. La gente no tiene plata en el bolsillo, solo un pequeño segmento de la sociedad que es la beneficiada por esta política, a los que se le permite el blanqueo, se les levanta los impuestos. La clase media y baja están liquidados con impuestos, no se les bonifica nada, se les encarece todo, el ingreso se achica”, indicó.

Agregó que “en esta situación si no tenés poder de compra, no compras, dejas de comprar hasta comida, y entonces entra la tarjeta de crédito. Ya no se puede pagar ni el mínimo de la tarjeta de crédito”.

Dijo asimismo que “si no despertamos la neurona dormida, no vamos a salir de esto, es una bosta. Esto es la entrega, del litio, del petróleo, del gas, de los acuíferos, de la tierra, despertemos. Dejémonos de joder. Tenemos la peor dirigencia de estos tiempos. Se pone la rodilla en tierra y se vende por dos caramelos, y en los últimos tiempos, por una promesa de caramelos que después ni se los da. Ahora va a ser peor, no va a haber ni promesa”.