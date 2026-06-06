Finalizó la reconstrucción de Las Casuarinas: “Ahora sí la obra está bien hecha”, sostuvo Davico

Este viernes, el Gobierno de Gualeguaychú rehabilitó la calle Las Casuarinas, entre Lestonnac y Panozzo, tras una reconstrucción total motivada por el avanzado deterioro que condicionaba la circulación vehicular y la calidad de vida de los vecinos del sector.

El intendente Mauricio Davico recorrió los trabajos ya concluidos, evaluó los resultados junto a los vecinos y recibió el agradecimiento de quienes durante años habían reclamado una solución ante el estado crítico de la vía.

"Este trabajo equivale a cuatro cuadras convencionales que, literalmente estaban destruidas, llenas de pozos y por donde no se podía circular", señaló el Presidente municipal, y precisó que "el 98% del articulado fue recuperado y vuelto a colocar".

La primera etapa consistió en levantar todo el pavimento articulado existente y excavar hasta 50 centímetros en los sectores con mayor daño, donde la base estaba conformada por una mezcla de tierra negra y arena que no ofrecía sustento estructural.

También se retiraron las cordonetas, que por hundimiento y torsión, habían perdido toda funcionalidad.

"La calle entera fue levantada, para mayor seguridad y para que dure muchísimo más tiempo colocamos una capa de hormigón con malla, lo cual permitirá una mayor estabilidad", explicó Davico.

Una vez aireado el terreno, se construyó una base de suelo cemento sobre la que se tendió una losa de hormigón H13 con malla estructural; a ello se sumaron un nuevo cordón cuneta y un badén sobre calle Panozzo para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

Antes de la colocación del hormigón y el articulado, se ejecutaron nuevas conexiones de agua y cloaca en los lotes baldíos del tramo, una previsión que evita futuras roturas de la calzada cuando esos terrenos sean edificados.

Sobre la losa se compactó y apisonó una capa de cinco centímetros de arena, y encima se repuso el pavimento articulado, cuyos ladrillos fueron lavados y limpiados de forma manual, uno a uno.

"Esto es una demanda de larga data de los vecinos que viven aquí; el estado en el que estaba la calle hacía que todo fuera inseguro y complicado", remarcó Davico.

Finalmente, las columnas de iluminación fueron aplomadas, enderezadas y pintadas, con artefactos LED instalados en reemplazo de los anteriores y, además, se colocaron dos reductores de velocidad a mitad de cada cuadra para moderar la velocidad de tránsito.

"Enderezamos las columnas, las pintamos y les pusimos luces LED; para seguridad de quienes viven en esta cuadra también colocamos reductores para que los autos circulen como corresponde", afirmó el Intendente sobre el operativo que abarcó 300 metros lineales y una superficie de 1.800 metros cuadrados.

"Ahora sí la calle Las Casuarinas está bien hecha, porque se hizo como corresponde: tenemos trabajos bien hechos, vecinos contentos y todo gracias a la plata de tus impuestos", sostuvo Davico y concluyó: "De esta manera, Gualeguaychú avanza".

Municipalidad de Gualeguaychú