La optimización de banquinas que se realiza en Urquiza al Oeste otorga mayor seguridad vial

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta trabajos de reacondicionamiento sobre las banquinas de la Urquiza al Oeste con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno y el escurrimiento hídrico y evitar así los anegamientos que, ante lluvias intensas, convierten algunos tramos de la calzada en una zona de alto riesgo para la circulación vehicular.

Los trabajos comprenden tres actividades: un desbarranco para conformar la pendiente adecuada sobre la franja lateral, la limpieza total de los desagües existentes y un desmalezado completo del área de trabajo.

Con ese objetivo, una motoniveladora recorre el corredor con pasadas sistemáticas de cuchilla que retiran el excedente de tierra y modelan el perfil de la banquina para garantizar que el agua derive hacia los desagües y no hacia el asfalto.

La intervención se desarrolla actualmente a la altura del edificio de Radio Nacional, y tiene como horizonte extenderse en etapas sucesivas hasta alcanzar la intersección con la Ruta Nacional 14.

Todos los trabajos están a cargo de operarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria propia del Gobierno de Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú