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Guale OBRAS

La optimización de banquinas que se realiza en Urquiza al Oeste otorga mayor seguridad vial

Desbarranco, limpieza de desagüe y colocación de piedra partida en las banquinas de uno de los ingresos a Gualeguaychú ofrecerán mayor seguridad y estabilidad, especialmente durante la jornada de lluvias.

6 Jun, 2026, 20:07 PM

El Gobierno de Gualeguaychú ejecuta trabajos de reacondicionamiento sobre las banquinas de la Urquiza al Oeste con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno y el escurrimiento hídrico y evitar así los anegamientos que, ante lluvias intensas, convierten algunos tramos de la calzada en una zona de alto riesgo para la circulación vehicular.

 

Los trabajos comprenden tres actividades: un desbarranco para conformar la pendiente adecuada sobre la franja lateral, la limpieza total de los desagües existentes y un desmalezado completo del área de trabajo.

 

Con ese objetivo, una motoniveladora recorre el corredor con pasadas sistemáticas de cuchilla que retiran el excedente de tierra y modelan el perfil de la banquina para garantizar que el agua derive hacia los desagües y no hacia el asfalto.

 

La intervención se desarrolla actualmente a la altura del edificio de Radio Nacional, y tiene como horizonte extenderse en etapas sucesivas hasta alcanzar la intersección con la Ruta Nacional 14.

 

Todos los trabajos están a cargo de operarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, con maquinaria propia del Gobierno de Gualeguaychú.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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