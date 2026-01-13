Volcado de agua en la vía pública debido a la purga y mantenimiento de pozos

La Dirección de Obras Sanitarias, en conjunto con un especialista encargado del proyecto, realiza esta semana trabajos de purga, limpieza y mantenimientos en algunos pozos de la ciudad con el objetivo de dejarlos en óptimo estado y que brinden un servicio óptimo.

Esta semana se comenzó con la intervención del pozo del barrio Hipódromo, en la esquina de Samacoits y Nieto, y a raíz de estos trabajos se informa a la población y a los vecinos de la zona que habrá volcado y presencia de agua en la vía pública.

En los próximos días se realizarán estos mismos trabajos en los pozos ubicados en el Barrio 348 y en el cercano al Vicoer de Rioja, ambos en la zona oeste de Gualeguaychú.

La limpieza y purga de pozos consiste en extraer agua y sedimentos acumulados para garantizar que la muestra de agua refleje realmente las condiciones del acuífero y no sólo del líquido estancado.

El procedimiento implica bombear uno o varios volúmenes sucesivos hasta que los parámetros fisicoquímicos —como pH, turbiedad y conductividad— se estabilicen, lo cual se verifica mediante lecturas consecutivas.

Por ese motivo, habrá volcado de agua en la vía púbica en varios sectores de la ciudad, una actividad que es usual y controlada en este tipo de acciones de mantenimiento.

En consecuencia, se alerta a la comunidad que la presencia de agua en la vía pública cerca de estos pozos se debe a este proceso y no a la rotura de algún caño o parte de la red de agua potable.

Los mantenimientos regulares de pozos —que incluyen limpieza, purgas, revisiones y reemplazo de piezas deterioradas— son fundamentales para preservar la calidad del agua, prevenir obstrucciones o corrosión, prolongar la vida útil de la infraestructura y reducir averías inesperadas que puedan dejar sectores sin suministro.

En la actualidad, Gualeguaychú cuenta con aproximadamente 29 pozos activos, que aportan alrededor de 450 m³ de agua al sistema de abastecimiento.

